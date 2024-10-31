Сколько максимум могут выплатить по обязательной автостраховке в Казахстане

Обязательная автостраховка обеспечивает выплату пострадавшей в ДТП стороне. При этом ее максимальный размер может превышать 2,2 млн тенге в 2024 году. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

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Для того, чтобы управлять автомобилем, необходимо иметь полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС). Другими словами, нужна обязательная автостраховка.

При этом полис защищает не автомобиль страхователя, а его ответственность перед другими лицами. То есть, если водитель станет виновником дорожно-транспортного происшествия, обязательная страховка покроет ущерб, который получит пострадавший.

Стоимость полиса ОГПО зависит от множества параметров, в том числе от стажа вождения, наличия у водителя дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в прошлом и даже региона регистрации транспортного средства.

Если говорить о средней стоимости страховки, то она в 2024 году, согласно данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, составляет порядка 15 тыс. тенге. Для сравнения: в России в среднем придется заплатить 36,5 тыс. тенге, в Европе – порядка 262,5 тыс. тенге, а в США – 243,5 тыс. тенге.

Отечественные цены относительно невысокие, особенно если учесть, что полис может покрыть ущерб до 600 месячных расчетных показателей (МРП), то есть до 2 215 200 тенге в 2024 году. Максимальная сумма выплаты превышает средний размер страховой премии почти в 148 раз.

Примечательно, что из-за такой разницы для многих страховых компаний обязательное автострахование не является источником прибыли. У большинства из них коэффициент убыточности превышает 90%, у некоторых достигает 150%-190%. То есть компании выплачивают в разы больше, чем получают.

Стоит также отметить, что обязательная автостраховка не предназначена для защиты дорогих автомобилей. Владельцам авто класса "люкс" стоит приобрести добровольную страховку КАСКО, которая защищает само транспортное средство. С ее помощью можно будет получить компенсацию даже за ущерб, который нанесла природа.

Напомним, что в Казахстане также начала действовать упрощенная процедура оформления ДТП без привлечения полиции и суда через приложение "Европротокол". Максимальный размер страховых выплат, полученных в таком случае, составляет 100 МРП, или 370 тыс. тенге в 2024 году.