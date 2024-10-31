Можно ли в Казахстане получить 2 млн тенге за рождение ребенка

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Оплата больничного листа по беременности и родам

Право на оплату больничного листа по беременности и родам в Казахстане имеют только работающие женщины, за которых производились выплаты с их дохода за месяц в ГФСС. К их числу также относятся индивидуальные предприниматели, нотариусы и иные категории лиц, перечислявшие обязательные социальные отчисления в ГФСС за себя. Правила расчета оплаты декретных осуществляются по формуле, утвержденной Социальным кодексом РК и нормативными актами.

Формула расчета оплаты больничного листа по беременности и родам

За основу подсчета берется средний доход женщины в предыдущие 12 месяцев, с которых уплачивались социальные отчисления. Затем определяется "коэффициент количества дней нетрудоспособности", для этого количество дней, указанных в больничном листе, делят на 30 (календарных дней). В финале средний доход женщины умножается на коэффициент, и получается сумма выплаты больничного листа по беременности и родам. После чего из нее удерживается пенсионные отчисления в ЕНПФ в размере 10%, - это обязательно. Важно знать, что при любых своих расчетах ГФСС рассматривает не заработную плату работницы, а ее доход, с которого делались социальные отчисления в Фонд. К доходам, помимо заработной платы, относятся премии, надбавки, и все другие виды доплат.

Покажем расчеты по формуле на примере.

Женщина имеет стаж участия в системе социального страхования (ГФСС) более 3 лет. Ежемесячный доход, с которого работодатель осуществлял выплаты соцотчислений, был равен заработной плате и составлял - 350 тысяч тенге. Перерывов в обязательных платежах за последние 12 месяцев не было. Больничный лист по беременности и родам выдан на стандартный срок – 126 календарных дней.

Средний доход = (350 000 + 350 000 + 350 000 + 350 000 + 350 000 + 350 000 + 350 000 + 350 000 + 350 000 + 350 000 + 350 000 + 350 000) : 12 (обязательный показатель).

Средний доход = 350 000 (тенге)

Коэффициент количества дней = 126 (по больничному листу) : 30 (обязательный показатель) = 4,2

Сумма по больничному листу = 350 000 (тенге) х 4,2 = 1 470 000 (тенге)

Пенсионные в ЕНПФ = 1 470 000 (тенге) х 10% = 147 000 (тенге)

Итого к оплате по больничному листу = 1 млн 470 тыс. тенге – 147 тыс. = 1 323 000 (тенге)

Результат. Женщина при ежемесячном доходе 350 тыс. тенге получит из Фонда оплату больничного листа по беременности и родам в размере 1 млн 343 тыс. тенге.

Количество дней по больничному листу по беременности и родам

Государство в Социальном кодексе РК и нормативных актах рассматривает все обстоятельства, с которыми может столкнуться женщина при беременности и родах. Больничный лист по беременности и родам выписывается с 30 недели беременности.

Стандартный период оплаты периода по беременности составляет 70 календарных дней.

"При обращении женщины в период беременности за листом временной нетрудоспособности отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов", - "Правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности".

Стандартный срок по оплате послеродового периода – 56 календарных дней. Таким образом, стандартный общий срок по больничному листу составляет – 126 календарных дней.

В случае осложненных родов, рождения двух и более детей

В подобных обстоятельствах больничный лист на послеродовой период продлевается дополнительно на 14 календарных дней, и составляет 70 календарных дней. Общее число дней по больничному листу по беременности и родам в этих случаях составляет 140 календарных дней.

При преждевременных родах при сроке от 22 до 29 недель

В этих обстоятельствах имеет значение вес новорожденного и его жизнеспособность. Если ребенок родился с массой тела пятьсот грамм и более и прожил более семи суток, то женщине выдается больничный лист "по факту родов на семьдесят календарных дней после родов". Обратим внимание, в этих случаях женщина не успела выйти в декрет по беременности, так как больничный предоставляется только с 30-й недели. Поэтому выплаты за этот период ей не полагаются. Произошли преждевременные роды, и больничный лист выписывается на их дату и покрывает послеродовой период.

При преждевременных родах от 22 до 29 недель и отсутствии жизнеспособности новорожденного

В этой части правил рассматриваются ситуации при рождении у женщины "мертвого плода или ребенка с массой тела пятьсот грамм и более, умершего до семи суток жизни". В подобных обстоятельствах женщине выдается больничный лист на 56 календарных дней после родов.

Пособие на рождение ребенка от государства

В Казахстане получить пособие на рождение ребенка от государства за счет республиканского бюджета, а не ГФСС, имеют все женщины. В этом случае не имеет значения: работали они или нет, выплачивались за них социальный отчисления в Фонд, или нет. На размер пособия влияет не трудовой стаж, а количество детей и размер МРП (минимальный расчетный показатель). Числовые показатели установлены Социальным кодексом РК:

"на первого, второго, третьего ребенка - 38,0 месячного расчетного показателя;

на четвертого и более ребенка - 63,0 месячного расчетного показателя".

В 2024 году размер МРП составляет 3692 тенге. Соответственно, казахстанки, родившие детей до 31 декабря 2024 года (включительно), получат единовременную выплату в размере 140 тысяч 296 тенге на первого, второго или третьего ребенка. И 232 тысячи 596 тенге – на четвертого и более детей.

Максимальные выплаты на рождение ребенка в Казахстане

Государство ограничило размер доходов, с которых в обязательном порядке должны перечислять социальные отчисления в ГФСС, он составляет не более 7 МЗП (минимальных заработных плат). По предложению президента Токаева, размер МЗП в будущем году останется прежним – 85 тысяч тенге. Таким образом, максимальный размер дохода на этот и 2025 год составляет 595 тысяч тенге в месяц. Поэтому максимальные выплаты по больничному листу по беременности и родам получат женщины с доходом 595 тысяч тенге и более в месяц. Если у женщины была заработная плата 650 тысяч тенге или 820 тысяч тенге – не имеет значения, отчисления делались с меньшей суммы (595 тысяч тенге), соответственно, и выплаты из ГФСС рассчитываются от суммы 595 тысяч тенге.

Покажем на примере:

При стандартном больничном листе на 126 календарных дней,

Средний доход за 12 мес = 595 000 (тенге)

Коэффициент дней нетрудоспособности = 126 (больничный лист) : 30 = 4,2

Общая сумма по листу = 595 000 (тенге) х 4,2 = 2 499 000 тенге

Пенсионные отчисления в ЕНПФ = 2 499 000 (тенге) х 10% = 249 900 (тенге)

Сумма у выплате = 2 499 000 – 249 000 = 2 249 100

Результат. Женщина при ежемесячном доходе от 595 тыс. тенге и выше получит из Фонда оплату больничного листа по беременности и родам в размере 2 млн 249 тыс. 100 тенге.

Прибавим к этой сумме единовременную выплату от государства на рождение ребенка,

получим:

2 249 100 + 140 296 = 2 389 396 (тенге)

Куда обращаться за оплатой больничного листа по беременности и родам

Государством для данного виды социальных выплат предусмотрены два типа обращений:

государственную корпорацию (ЦОН) с документом, удостоверяющим личность и оригиналом больничного листа;

портал egov.kz. В этом случае необходимо иметь ЭЦП, мобильный телефон (для уведомлений) и скан оригинала больничного листа.

Срок обращения – в течение, но не более, 12 месяцев "со дня возникновения права на социальные выплаты".

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