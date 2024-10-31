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31.10.2024, 09:49

Слабый рубль и крепкий доллар: что ждет казахстанцев в 2025 году

Новости Казахстана 0 314

Прогноз по курсу тенге к доллару ухудшился, при этом ожидания по потребительской инфляции стали более оптимистичными. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре AERC за октябрь 2024 года, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Согласно базовому сценарию, пара USD/KZT сложится в среднем на уровне 467,7 тенге в текущем году. Для сравнения, в июльском обзоре прогноз был более крепкий – 464,1 тенге. В 2025 году нацвалюта может ослабнуть до 480,8 тенге. Это связывают со сдержанными объемами трансфертов и, соответственно, меньшей поддержкой тенге. А также более низкими ожиданиями по стоимости нефти.  

"В текущем обзоре AERC сохраняет предпосылку по номинальному обменному курсу RUB/KZT на отметке 5,1 тенге с прошлого макроэкономического обзора. По данным Бюро нацстатистики, доля России в общем объеме импорта Казахстана продолжает снижаться. В связи с этим ожидается уменьшение спроса на рубль внутри страны, что будет оказывать влияние на пару RUB/KZT. При сохранении данной тенденции прогнозируется укрепление нацвалюты по отношению к российской в 2025 году до 5,0 тенге", – отметили аналитики.  

Между тем оценка потребительской инфляции за 2024 год улучшена в среднем до 8,1%.

По данным AERC, в среднем за этот год расходы домашних хозяйств на конечное потребление вырастут на 5,9% (г/г). Прогноз по данному показателю сохранен с июльского обзора. А вот в 2025 году его ожидают на уровне 5,3%.

"Более медленный рост потребления домашних хозяйств в следующем году может произойти на фоне меньших темпов прироста номинальных денежных доходов", – уточнили профучастники.

Темпы прироста реального экспорта в среднем за 2024 год снижены до уровня 3,2% (г/г) в связи с сокращением предпосылки по добыче нефти в Казахстане на текущий год. Что касается 2025 года, то данный показатель прогнозируется на уровне 4,1%.

"Реальный импорт в 2024 году вырастет на 3,7% (г/г). Ожидания скорректированы значительно вниз по сравнению с июльским обзором (в июле – 6,9%), с учетом уменьшения предпосылки по объемам инвестиций в основной капитал. Вдобавок на снижение прогноза повлияла динамика внешней торговли за январь-август 2024 года", – пояснили в AERC.

С учетом динамики вышеперечисленных переменных реальный ВВП Казахстана может вырасти в 2024 году на 4,6% (г/ г). Аналитики заметно улучшили его оценку (в июле – 4,0%) в связи с существенным увеличением фискального импульса со стороны государства. Также это связано со существенным понижением прогноза по импорту. 

AERC ожидает, что дефицит госбюджета составит 5,31 трлн тенге, или (-)4,1% к ВВП, что является лучше показателей в июльском прогнозе, где он оценивался в 6,69 трлн тенге, (-)5,1% к ВВП. 

"Прогноз по налоговым поступлениям в госбюджет на 2024 год был снижен до 17,80 трлн тенге с учетом вышедших фактических данных по его исполнению за январь-сентябрь текущего года. На 2025 год прогнозируем рост налоговых поступлений до 18,2 трлн тенге", – говорится в обзоре. 

Данные ожидания связаны с пересмотром прогноза по налоговым поступлениям от КПН, которые теперь оцениваются на уровне 4,37 трлн тенге по сравнению с 5,09 трлн тенге в июле. Тогда как на 2025 год – в размере 4,59 трлн тенге.

Также изменился прогноз по поступлениям НДС: с 5,74 трлн тенге до 4,82 трлн тенге. Основная причина – это корректировка прогноза с учетом фактической динамики исполнения госбюджета по данному виду налога за январь-сентябрь текущего года.

"Оценка по затратам на 2024 год была снижена до 28,94 трлн тенге (в июле – 29,67 трлн тенге). Это объясняется более консервативной аналитикой расходов на отдельные программы, а также возможной экономией на некоторых статьях бюджета", – подчеркнули аналитики.

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