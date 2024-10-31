Казахстан продолжит делить телефонный код с Россией. Каким образом

Согласно документу, диапазоны кодов в исключительном использовании РК составляют 000-099, 600-699, 700-799.

Для совместного использования – диапазоны: 100-199, 800-809, 881-899. В таком случае стороны самостоятельно производят назначение кодов в совместно используемых диапазонах в соответствии с законодательством своих государств. Они также используют их исключительно в сетях телефонной связи своих государств.

Нераспределенный ресурс кодов (26 кодов: 819, 822-829, 830, 832, 837-839, 849, 852-854, 858-859, 864, 868, 870, 874-876) закрепляется в общем резерве. Выведение из резерва и последующее распределение осуществляются по взаимному согласию сторон, оформляются отдельными протоколами к соглашению между правительствами.

Ранее LS сообщал, что Казахстан полностью перейдет на новый телефонный код +997 к январю 2025 года. Позже в министерстве цифрового развития решили оставить +7.