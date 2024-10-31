Убийство Шерзата Болата: в Генпрокуратуре озвучили подробности расследования

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По его словам, следствие по делу об убийстве подростка находится на постоянном контроле.

"Уже вы знаете, что лица задержаны, предъявлен ряд обвинений. (...) Одно могу сказать: в отношении отца никакого уголовного дела нет. Касательно поджога также расследуется дело, назначены экспертизы. Работа ведется", - заявил Галымжан Койгелдиев в кулуарах Сената.

Напомним: убийство 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре произошло в ночь на 4 октября. Расследование взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.

Позже сгорел дом погибшего Шерзата Болата. На месте нашли канистру и перчатки. После этого семье Шерзата Болата обеспечили охрану.

Как сообщили в прокуратуре Алматинской области, по подозрению в совершении преступления сначала были задержаны семеро подозреваемых. Затем задержали еще трех человек. Суд заключил их под стражу на два месяца.