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31.10.2024, 11:57

Убийство Шерзата Болата: в Генпрокуратуре озвучили подробности расследования

Новости Казахстана 0 641

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев прокомментировал расследование дела об убийстве Шерзата Болата в Талгаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

По его словам, следствие по делу об убийстве подростка находится на постоянном контроле.

"Уже вы знаете, что лица задержаны, предъявлен ряд обвинений. (...) Одно могу сказать: в отношении отца никакого уголовного дела нет. Касательно поджога также расследуется дело, назначены экспертизы. Работа ведется", - заявил Галымжан Койгелдиев в кулуарах Сената.

Напомним: убийство 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре произошло в ночь на 4 октября. Расследование взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.

Позже сгорел дом погибшего Шерзата Болата. На месте нашли канистру и перчатки. После этого семье Шерзата Болата обеспечили охрану.

Как сообщили в прокуратуре Алматинской области, по подозрению в совершении преступления сначала были задержаны семеро подозреваемых. Затем задержали еще трех человек. Суд заключил их под стражу на два месяца.

 

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