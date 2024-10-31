Наркоманов в школах и вузах начнут искать через канализационные воды

В Казахстане начали применять инновационные методы определения уровня наркопотребления. Об этом сообщил официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали, передает Tengrinews.kz.
В ходе брифинга Уали рассказал о результатах таких исследований.
"Анализ данных показал, что основными веществами, используемыми в немедицинских целях для достижения наркотического опьянения, являются такие запрещенные вещества, как мефедрон, а-PVP, метадон, трамадол, кетамин, каннабиноиды, психотропные лекарственные вещества и их аналоги. В рамках проводимой с Генеральной прокуратурой работы по выявлению распространенности наркопотребления в Астане впервые проведено определение наличия продуктов выделения наркотических средств, психотропных веществ в сточных водах, то есть в канализации", - сообщил Уали на брифинге в "Казпатенте".
Как сообщил официальный представитель Минюста, в 5 из 6 проб обнаружен мефедрон и другие виды наркотиков.
"Можно определить здание для проверки, школу, университет и другие учреждения, и проверить, употребляют ли там наркотические вещества", - добавил спикер.
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