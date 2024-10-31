Наркоманов в школах и вузах начнут искать через канализационные воды

В ходе брифинга Уали рассказал о результатах таких исследований.

"Анализ данных показал, что основными веществами, используемыми в немедицинских целях для достижения наркотического опьянения, являются такие запрещенные вещества, как мефедрон, а-PVP, метадон, трамадол, кетамин, каннабиноиды, психотропные лекарственные вещества и их аналоги. В рамках проводимой с Генеральной прокуратурой работы по выявлению распространенности наркопотребления в Астане впервые проведено определение наличия продуктов выделения наркотических средств, психотропных веществ в сточных водах, то есть в канализации", - сообщил Уали на брифинге в "Казпатенте".