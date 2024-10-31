Какие окончания в фамилиях казахстанцев не допускаются сообщил глава Минюста

В адрес министерства юстиции от журналистов часто поступают вопросы касательно правил написания ФИО. Данная норма регулируется Кодексом «О браке и семье» РК, отметил глава ведомства Талгат Уали, передает « Голос народа ».

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«Согласно Кодексу «О браке и семье» добавление окончания «тегі», «ұрпағы», «немересі», «шөбересі», «келіні» не допускается», - сообщил министр.

Глава ведомства также отметил, что министерством юстиции не ведется статистика по количеству внесенных изменений в написаниях ФИО.