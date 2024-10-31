Денежные переводы из Казахстана в Россию сократили на миллиардные суммы

Сентябрь показал заметное снижение объемов денежных переводов из Казахстана в Россию через системы международных денежных переводов (СМДП).

Согласно данным Нацбанка, на которые ссылается Бюро нацстатистики, в прошлом месяце из РК в РФ было отправлено 14,3 млрд тенге, что на четверть меньше, чем в августе (около 19,1 млрд тенге), и на треть ниже прошлогодних показателей (около 21,3 млрд тенге). Эти значения стали самыми низкими с января 2023 года, а если учитывать инфляцию – с февраля 2022 года. При этом даже в 2021 году объёмы переводов были значительно выше, что не позволяет списывать снижение на «возврат к довоенному уровню».

Снижение переводов также заметно и по другим странам. К примеру, в Узбекистан объем отправленных из Казахстана средств сократился на 23% по сравнению с августом и на 21% по сравнению с сентябрем прошлого года. Для Узбекистана подобное сокращение объема переводов в сентябре оказалось самым значительным с 2020 года.

В общей сложности денежные переводы из Казахстана за границу в сентябре также заметно снизились: на 17% по сравнению с предыдущим месяцем и на 32% по сравнению с сентябрем прошлого года. Хотя пока эти цифры не достигают антирекордных показателей, тенденция к снижению отчетливо прослеживается.

Примечательно, что падение объемов связано и с изменением доли «Золотой короны» — сервиса, который активно использовался для переводов в Россию. С августа 2023 года доля транзакций через «Золотую корону» снизилась с 93% до 77%, что можно объяснить санкциями, под которые попал разработчик сервиса. Некоторые казахстанские банки временно приостанавливали переводы через «Золотую корону», но позже часть из них возобновила эту услугу.

Для казахстанских пользователей падение объемов переводов в Россию и изменения в работе сервисов, таких как «Золотая корона», создают вопросы: как в будущем может измениться рынок денежных переводов между Казахстаном и Россией и какие альтернативы остаются актуальными для жителей обеих стран.