18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.45
529.19
5.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
31.10.2024, 13:06

Сколько денег нужно казахстанцам на жизнь по минимуму

Новости Казахстана 0 391

Прожиточный минимум в Казахстане для мужчин гораздо выше, чем для женщин, передает LS.
 

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

В октябре этого года показатель составил 55 079 тенге в месяц. Это немного меньше, чем в сентябре – на 0,1%, и больше на 3,8% в сравнении с октябрем прошлого года.

Из данных Бюро нацстатистики видно, что прожиточный минимум для мужчин старше 18 лет (64 684 тенге в месяц) выше на 26%, чем для женщин (51 315 тенге).

Для пенсионеров и пожилых людей уровень достиг 50 846 тенге, для детей в возрасте до 14 лет – 48 612 тенге, для юношей 14-17 лет – 68 632 тенге, а девушек – 52 585 тенге.

Также прожиточный минимум отличается по регионам.

Наибольший показатель остается в Мангистауской области – 68 779 тенге. Далее следуют Алматы – 59 844 тенге, Астана – 58 447 тенге, Восточно-Казахстанская – 58 160 тенге, Абай – 56 116 тенге, Алматинская – 55 599 тенге, Ұлытау – 55 489 тенге, Северо-Казахстанская области – 54 377 тенге.

В Шымкенте прожиточный минимум составил 53 684 тенге, в Акмолинской – 53 639 тенге, Жетісу – 53 092 тенге, в Костанайской – 53 040 тенге, Атырауской – 52 772 тенге, Павлодарской областях – 52 631 тенге.

Далее следуют Карагандинская – 52 332 тенге, Западно-Казахстанская – 51 759 тенге, Жамбылская – 51 129 тенге, Актюбинская области – 50 807 тенге.

Наименьшие уровни остаются в Кызылординской – 49 343 тенге, Туркестанской областях – 48 733 тенге.

Напомним, ранее LS показал в инфографике, как за последние пять лет изменился уровень жизни в Казахстане.

Справка

Прожиточный минимум равен минимальной потребительской корзине, в которую входят продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги, необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека. Сюда входят 43 наименования продуктов (55% от общей суммы), в том числе мясные, рыбные, молочные, масложировые, хлебные, плодоовощные, их виды, яйца, сахар, чай, специи и др. На непродовольственные товары и услуги доля расчета установлена в размере 45% от всей суммы прожиточного минимума.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...