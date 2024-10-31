Сколько денег нужно казахстанцам на жизнь по минимуму

В октябре этого года показатель составил 55 079 тенге в месяц. Это немного меньше, чем в сентябре – на 0,1%, и больше на 3,8% в сравнении с октябрем прошлого года.

Из данных Бюро нацстатистики видно, что прожиточный минимум для мужчин старше 18 лет (64 684 тенге в месяц) выше на 26%, чем для женщин (51 315 тенге).

Для пенсионеров и пожилых людей уровень достиг 50 846 тенге, для детей в возрасте до 14 лет – 48 612 тенге, для юношей 14-17 лет – 68 632 тенге, а девушек – 52 585 тенге.

Также прожиточный минимум отличается по регионам.

Наибольший показатель остается в Мангистауской области – 68 779 тенге. Далее следуют Алматы – 59 844 тенге, Астана – 58 447 тенге, Восточно-Казахстанская – 58 160 тенге, Абай – 56 116 тенге, Алматинская – 55 599 тенге, Ұлытау – 55 489 тенге, Северо-Казахстанская области – 54 377 тенге.

В Шымкенте прожиточный минимум составил 53 684 тенге, в Акмолинской – 53 639 тенге, Жетісу – 53 092 тенге, в Костанайской – 53 040 тенге, Атырауской – 52 772 тенге, Павлодарской областях – 52 631 тенге.

Далее следуют Карагандинская – 52 332 тенге, Западно-Казахстанская – 51 759 тенге, Жамбылская – 51 129 тенге, Актюбинская области – 50 807 тенге.

Наименьшие уровни остаются в Кызылординской – 49 343 тенге, Туркестанской областях – 48 733 тенге.

Напомним, ранее LS показал в инфографике, как за последние пять лет изменился уровень жизни в Казахстане.

Справка

Прожиточный минимум равен минимальной потребительской корзине, в которую входят продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги, необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека. Сюда входят 43 наименования продуктов (55% от общей суммы), в том числе мясные, рыбные, молочные, масложировые, хлебные, плодоовощные, их виды, яйца, сахар, чай, специи и др. На непродовольственные товары и услуги доля расчета установлена в размере 45% от всей суммы прожиточного минимума.