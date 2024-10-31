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31.10.2024, 14:05

В Казахстане изменились цены на авто

Новости Казахстана 0 6 113

Производство авто в Казахстане продолжает снижаться. LS выяснил причины.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Согласно данным Бюро нацстатистики, в Казахстане наблюдается заметное снижение выпуска транспортных средств. В том числе за три квартала в стране собрали 82,8 тыс. легковых автомобилей (-16,7%), 5,9 тыс. грузовиков (-15,2%), 1,8 тыс. автобусов, троллейбусов и других крупногабаритных авто (-7,5%), 821 зерноуборочный комбайн (-19%), 1,2 тыс. прицепов и контейнеров (-2,2%).

В Казахстанском автомобильном союзе (ҚАО) объяснили сокращение проблемами в логистике. В том числе нарушились цепочки поставок импортных автомобилей и комплектующих для производства в Алматы по маршруту через Китай.

"Однако мы ожидаем, что ситуация решится в ближайшие два месяца", – пояснили в ҚАО. 

В организации также рассказали LS о том, как изменились цены на новые авто.

В том числе за восемь месяцев этого года новые машины из-за рубежа продавались в среднем по 19,3 млн тенге. Данный показатель снизился на 12,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Авто отечественной сборки в текущем году покупали примерно за 13,6 млн тенге, что на 30% дешевле импортных транспортных средств. В то же время средняя стоимость реализованных машин выросла на 11,6% из-за того, что клиенты выбирали более дорогие комплектации.

"Покупатели чаще выбирают модели с улучшенными характеристиками, новейшими технологиями, включая системы безопасности, продвинутые мультимедийные комплексы и современные двигатели", – уточили в союзе.

В то же время изменение цен на новые транспортные средства зависит от ряда внешних факторов, включая колебания валютного курса и сложности логистики в связи с импортом запчастей, сообщили в организации. Вместе с тем, по информации союза, с учетом строительства заводов автокомпонентов внутри страны доля казахстанского содержания в производстве растет. Это позволяет частично снижать зависимость от импорта и логистики и смягчать воздействие на ценообразование.

СЕО "Астана Моторс" Бекнур Несипбаев также рассказал LS о снижении производства. Например, в этом году планируется произвести 42 тыс. авто марки Hyundai, что на 5,5 тыс. единиц меньше, чем годом ранее.

"Это связано с нарушением логистических цепочек. В связи с тем, что многие автопроизводители запрещают перевозить грузы через территорию России, основной маршрут проходит через Китай. Но из-за того, что там экспорт постоянно растет, транзитные грузы периодически застревают на территории КНР. Это влияет на цепочку поставок и итоговое производство", – объяснил Несипбаев.

По его словам, для решения вопроса совместно с госорганами и китайскими железными дорогами ведутся переговоры, чтобы данные грузы пересекали границу в приоритетном порядке и поставлялись вовремя.

"Помимо этого, мы формируем небольшой запас машинокомплектов, чтобы такие перебои по логистике не влияли на объемы производства", – добавил собеседник LS.

Он отметил, что большого дефицита авто не наблюдается. 

Напомним, ранее LS сообщал, что собственная уникальная модель авто может появиться в Казахстане.

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