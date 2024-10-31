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31.10.2024, 14:32

Как казахстанцы будут отдыхать в 2025 году

Новости Казахстана 0 379

Стало известно, как казахстанцы будут работать и отдыхать в 2025 году, передает inbusiness.kz. 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В 2025 году множество праздников выпадает на выходные, поэтому будет много переносов, а значит и дополнительных дней отдыха, передает учет.kz. 

Без учета шестидневной рабочей недели выходные в 2025 году ожидаются: 

В январе на Новый год отдыхаем два дня - 1 и 2 января, затем 3 января рабочий день, и снова выходные 4 и 5 января.  

Рождество - 7 января в 2025 году выпадает на вторник, и это будет еще один день отдыха. 

В марте 2025 года будут переносы. 8 Марта выпадает на субботу, поэтому будет дополнительный выходной 10 марта.  

Наурыз с 21 по 23 марта выпадает на пятницу, субботу, воскресенье, поэтому будет два дополнительных выходных 24 и 25 марта, отдых продлится пять дней подряд. 

В мае 2025 года на День единства народа Казахстана - 1 мая, четверг, День защитника Отечества - 7 мая, среду, и День Победы - 9 мая выпадают на пятницу. 

В июне Курбан айт приходится на 6 июня, пятницу.  

В июле будет три выходных дня, в связи с совпадением Дня столицы с воскресеньем.

В августе - сентябре 2025 года День Конституции - 30 августа выпадает на субботу, поэтому будет дополнительный выходной день 1 сентября. 

В октябре 2025 года День Республики выпадает на выходной, значит будет еще один день для отдыха.  

В декабре 2025 года День Независимости выпадает на вторник, подарив казахстанцам дополнительный выходной день.

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