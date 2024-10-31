Сколько нужно казахстанцам денег, чтобы жить как американцы?

Каждый год Investopedia.com рассчитывает стоимость «американской мечты», в этом году она составила 4,4 млн долларов. В этот индекс входят такие статьи расходов, как здоровье, замужество, воспитание двух детей, покупка и содержание дома, и даже похороны. Корреспонденты Taspanews.kz , вооружившись статданными, исследованиями и Chat GPT, попытались рассчитать, во сколько может обойтись «казахстанская мечта». Оказалось, что для счастья нам нужно всего лишь 430 млн 800 тысяч тенге, передает « Голос народа ».

Картинка искусственного интеллекта

Когда мы взялись за этот эксперимент, то поняли, что мечты казахстанцев сильно отличаются от американских. Например, сложно представить, что наши пенсионеры будут активно путешествовать до 85 лет, что наши люди будут тратить на собак и кошек больше, чем на детей, а покупкой собственного дома озадачатся лишь к пенсии. Впрочем, попытка рассчитать «казахстанскую мечту» по американской методологии оказалась весьма полезной и вскрыла ряд проблемных тем.

Расходы на двух детей (120 млн тенге)

В идеальной картинке мира среднестатистического американца дети стоят очень дорого. Согласно данным исследования, за двоих отпрысков придется заплатить 832 тыс. 172 доллара. Поэтому все больше американцев не спешат заводить детей, предпочитая более дешевых в обслуживании питомцев.

Чтобы рассчитать затраты на детей в Казахстане, журналисты взяли исследование, которое провели аналитики Freedom Life. Из их данных следует, что расходы на одного ребенка составляют в среднем 130 тыс. тенге в месяц, за год набегает уже 1,5 млн. В расчеты вошли такие статьи, как посещение дошкольных учреждений, секций и кружков, продукты питания, одежда, игрушки, товары личной гигиены, отдых и развлечения внутри страны, медицинские услуги, канцтовары.

С учетом средней прогнозной инфляции в районе 8% в год для того, чтобы взрастить чадо до 17 лет потребуется чуть больше 56 млн тенге. Для индекса мечты необходимо минимум два ребенка, итого получаем 112 млн тенге. И это без обучения в колледже или ВУЗе. Почти все казахстанцы мечтают, чтобы их дети поступили на грант. Но для чистоты эксперимента мы все же добавили сумму на обучение после средней школы на двух детей около 8 млн тенге. В результате получили 122 млн тенге.

Траты на здоровье (10 млн тенге)

Согласно американской формуле, статья расходов на здоровье высчитывается из пенсионных накоплений и должна составлять 1,6 млн долларов для полного счастья. Однако только половина американцев имеют пенсионные счета и до мечты им - как до Луны, говорят исследователи. В Казахстане действует ОСМС, отчисления для самозанятых составляют 5% от минимальной заработной платы, в 2024 году это 4250 тенге в месяц или 51 тыс. в год. Это минимальная сумма отчислений, которая дает доступ к медицинским услугам в стране. Согласно методологии расчета «американской мечты», учитываются отчисления с 22 лет до 65.

Размер отчислений на ОСМС зависит от минимальной зарплаты, а она имеет свойство расти. В 2023 году она выросла на 16,7%, в 2024 – на 21,4%, хотя до 2021 года в течение трех лет сумма не менялась, составляя всего 42 500 тенге. Для расчета мы взяли усредненный темп роста минимальной заработной платы за последние 5 лет, он оказался близок к уровню инфляции в 8%. Загружаем все данные в СhatGPT и получаем сумму, необходимую для отчислений в течение 43 лет – она составит более 10 млн тенге. В расчет не берутся дополнительные платные медицинские услуги.

Расходы на свадьбу (10 млн тенге)

Рядовой американец мечтает о свадьбе за 44 тысяч долларов. И казахстанцы могут посоревноваться в этом, ведь тои проходят у нас пышно с сотнями гостей и кредитным долгом перед банком с несколькими нулями. Проанализировав данные из нескольких источников за 2023 год, нейросети выдают информацию, что при проведении скромной церемонии в Казахстане можно уложиться в 1,5 млн тенге, но в среднем свадьба стоит от 6 до 10 млн тенге. В эти расходы входят: покупка нарядов для жениха и невесты, наведение красоты в салоне, покупка колец, сама регистрация брака, свадебный кортеж, аренда банкетного зала на 200 гостей.

Построить дом, посадить дерево (200 млн тенге)

Обязательная составляющая любой мечты, хоть американской, хоть казахстанской – это собственный дом. Обычно американцы покупают жилье ближе к пенсии, предпочитая до этого аренду. В Казахстане вопрос о собственном жилье встает при вступлении в брак и рождении детей. Не у всех это получается, но мы говорим о мечте. По данным Бюро национальной статистики, в 2023 году в среднем на строительство одного квадратного метра было затрачено 141 700 тенге, казахстанцы предпочитают жилье в 200 квадратных метров. Итого выходит сумма чуть больше 27 млн. Конечно, стоимость жилья очень разнится в зависимости от района, например, в элитном предгорье Алматы она достигает сотен миллионов. По расчетам «Казриелт», которые основываются на ценах в объявлениях, и показывают рынок через призму спроса и предложения, средняя сумма за дом сегодня составляет около 200 млн тенге.

Машина в кредит (34 млн тенге)

Как показывает статистика, большинство казахстанцев покупают сегодня автомобили в кредит. Объем выданных за первое полугодие 2024 года автокредитов составил 763,7 млрд тенге. Если посмотреть усредненные данные на одного покупателя, то выходит сумма кредита в 8,1 млн тенге. В эту статистику входят, как подержанные, так и новые авто. По данным Казахстанского автомобильного союза в 2024 году самыми популярными марками авто были Hyundai, Kia, Chevrolet.

При условии, что чаще всего банки кредитуют граждан на 7 лет, требуя первоначальный взнос в 10%, а процентная ставка составляет около 25%, покупатель выплачивает в среднем за авто с процентами уже более 17 млн тенге. В индексе американской мечты предусмотрено два автомобиля на семью, в Казахстане тоже грезят о том, чтобы авто было не только у мужа, но и у жены. Поэтому умножаем кредитный долг на два.

Ежегодный отдых (50 млн тенге)

«Американская мечта» предполагает ежегодный недельный отпуск в течение 63 лет. Согласно индексу, пожилой американец будет путешествовать до 85 лет. В казахстанских реалиях такое возможно едва ли. Согласно данным анализа среди населения от 20 до 70 лет, который провели Бюро национальной статистики и Jusan big data, самыми активными путешественниками в стране являются люди 26 до 35 лет. Чаще всего они предпочитают отдыхать в Турции, ОАЭ и Египте. Средний чек превышает 100 тыс. тенге (204 доллара) в сутки, а длительность поездки составляет обычно 7 дней (1428 долларов). Пользуясь этими данными, сделаем расчет для «казахстанской мечты», представив себе, что наш гражданин будет путешествовать каждый год, начиная с 25 лет хотя бы до 60. И не один, а в паре. В течение 35 лет ему понадобится сумма в 100 тысяч долларов или около 50 млн тенге. И да, лучше держать эти деньги не в местной валюте. Или, на худой конец, положить сумму на депозит, чтобы их не сильно съела курсовая разница.

Домашние питомцы (1 млн 800 тыс. тенге)

Чтобы быть счастливыми, американские граждане хотели бы тратить на содержание кошек и собак до 36 626 долларов. Каждый второй житель США имеет по одному питомцу. При расчете учитывалось, что в среднем коты живут 11,2 года, а собаки 12,7 лет.

В казахстанской мечте редко встретишь кота или собаку, но все же, мы попытались просчитать и этот показатель. По данным за 2023 год, которые имеются в министерстве экологии и природных ресурсов, численность собак и кошек в Казахстане составляет около 730 тыс., из них домашних – около 610 тыс. По тем немногочисленным данным, что удалось найти в открытых источниках, на котов и собак в среднем тратят 15 тыс. тенге в месяц, за год набегает сумма в 180 тыс. тенге. При средней продолжительности жизни питомца в 10 лет, потребуется 1 млн 800 тыс. тенге.

Пышные похороны (5 млн тенге)

Рачительные американцы не привыкли перекладывать траты за свои похороны на потомков, поэтому расходы на погребение вошли в их мечту и составили 8453 доллара. В Астане, Алматы и других крупных городах затраты составляют от 200 тыс. до нескольких миллионов тенге. Хотя земля для погребения выделяется бесплатно, есть масса статей для расходов, включая благоустройство могилы (гробы и памятники за 500 тыс.), роскошные катафалки, проведение поминальных обедов. Ас на 100 человек может обойтись в среднем в 1 млн 500 тыс. тенге. Также необходимо провести «семь дней», «40 дней» и годовщину. Итого чек на прощание может составить около 5 млн тенге.