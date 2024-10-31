Верховный суд отменил приговор казахстанцу, лишенному свободы на 11 лет

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела уголовное дело в отношении казахстанца, признанного виновным в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в особо крупном размере в целях сбыта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

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Осужденного приговорили к 11 годам лишения свободы. Изучив дело, судебная коллегия отменила судебные акты и направила его на новое рассмотрение.

Как установили в коллегии, выводы о доказанности вины основаны на показаниях свидетелей З. и С., присутствовавших в качестве понятых при личном обыске и обыске по месту жительства осужденного, его признательных показаниях, заключениях судебных экспертиз.

"Из материалов дела видно, что понятой З. ранее работал полицейским, после осуждения за совершение преступления находился на пробационном контроле. А сотрудники полиции, принимавшие участие в проведении следственных действий, ранее являлись коллегами З. Данный факт является основанием для признания протокола следственного действия недопустимым в качестве доказательства", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, не была дана оценка показаниям второго понятого, который рассказал, что, когда он подошел, подозреваемого уже за руки держали, потом начали обыскивать. Установлены и другие нарушения закона.