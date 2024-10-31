Министр озвучил среднюю зарплату айтишников в Казахстане

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Как сообщил Мадиев на пленарном заседании Сената, в 2023 году IT-отрасль Казахстана продолжила динамичный рост, став одной из самых привлекательных сфер для трудоустройства. Количество IT-компаний достигло 17 922, что на 11 процентов больше по сравнению с 2022 годом.

По мнению министра, это свидетельствует о растущем интересе к сектору и его активном развитии.

"В 2023 году среднемесячная заработная плата IT-специалистов составила 588 тысяч тенге, что на 35 процентов больше, чем годом ранее. Это отражает высокий спрос на квалифицированные кадры и конкурентоспособные условия труда", - заявил Жаслан Мадиев.

Занятость в IT-сфере также увеличилась на 12 процентов, достигнув 187 тысяч человек. Министр подчеркнул, что рост числа занятых подчеркивает расширение отрасли и создание новых рабочих мест.