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31.10.2024, 18:09

Казахстан готовится к запуску собственной ракеты

Новости Казахстана 0 336

Казахстан в 2025 году планирует запустить в космос отечественную ракету-носитель . Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Отечественная ракета-носитель, по словам министра, предполагает создание собственного средства выведения для получения независимого доступа в космос.

"Ведется работа по разработке материалов и компонентов ракеты-носителя. Создан прототип смесевого твердого ракетного топлива. Запуск метеорологической ракеты планируется в 2025 году и испытание сверхлегкой ракеты - в 2030 году", - рассказал Жаслан Мадиев на пленарном заседании Сената.

Кроме этого, к 2029 году планируется замена спутника связи KazSat-3 для обеспечения беспрерывного сервиса сетей спутниковой связи и ТВ-вещания. Ведутся предпроектные работы, подписание контракта на создание спутника запланировано в 2025 году.

"Подписан контракт на создание трех спутников среднего разрешения, планируемый запуск - в 2027 году. Также подписан контракт на экспорт с Монголией на производство спутника", - добавил Жаслан Мадиев.

В августе сообщалось, что Казахстан и Китай построят станцию на Луне. Страны подписали меморандум о строительстве совместной научно-исследовательской базы.

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