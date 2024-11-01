Казахстан ответил на претензии России

"Комитет госинспекции в АПК не применял действий для организации теневого порядка для бесконтрольного перемещения растениеводческой продукции по территории ЕАЭС", – говорится в сообщении казахстанского ведомства.

Как пояснили в МСХ, выдача фитосанитарных сертификатов является госуслугой. Однако в ведомстве не отрицают, что в стране есть проблема с недобросовестными отечественными компаниями, которые оформляют подкарантинную продукцию на другие структуры при получении фитосанитарных сертификатов.

"Вопрос существования подставных компаний актуален не только для России, но и для Казахстана, так как в Казахстан также ввозится продукция со стороны государств-членов ЕАЭС в адрес получателей, которые не в курсе о том, что идет импорт в их адрес", – подчеркнули в МСХ.

Поэтому в министерстве считают, что решать проблему необходимо на уровне ЕЭК.

Ранее российская сторона заявила, что Комитет госинспекции в АПК Казахстана неправомерно использовал реквизиты более 100 фирм, не работавших на экспорт, при оформлении фитосанитарных сертификатов для российского рынка. В Россельхознадзоре считают, что подобные незаконные действия казахстанской стороны создают предпосылки для ухода от налогов, а также искажают реальный товарооборот сельхозпродукции между странами.