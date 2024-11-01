Психиатр о казахстанце с пятью личностями: Пришлось изолировать

Психиатр из Алматы поделился историей из своей практики. Он рассказал, как лечил пациента, внутри которого было множество личностей. Каждая из них могла почти мгновенно и неожиданно проявить себя, "подавляя" остальные. Удалось ли его вылечить, выяснил корреспондент Tengrinews.kz .

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По воспоминаниям врача, пациент поступил в стационар с острым психозом. Начав его лечение, специалисты выяснили, что внутри него находится около пяти личностей.

"Эти личности чередовались в своем проявлении. Они, скажем так, сменяли друг друга после того, как пациент делал определенные движения головой, после чего как бы "засыпал" на мгновенье, "просыпался" и передо мной уже сидела другая личность. То есть мы беседуем с ним, задаем стандартные вопросы для установления его состояния. В какой-то момент личность меняется и ему нужно заново задавать те же вопросы", - рассказал заместитель генерального директора по клинической и научной работе Республиканского научно-практического центра психического здоровья Наби Есимов.

Каждая личность проявляла себя по-разному. Пациент мог быть то застенчивым, хрупким и ранимым, потом становился агрессивным, мог ударить соседа по палате, либо наброситься на врача. В другой момент становился юморным, смеялся, весело общался и рассказывал шутки.

"Нам пришлось изолировать этого пациента. Так как его состояние было непредсказуемым. В процессе лечения терапия пошла ему на пользу. Нашей задачей было урегулировать перепады и резкие изменения личностей и дойти в итоге до того, чтобы у него сохранилась лишь одна личность. Это достаточно долгий процесс. На то, чтобы стабилизировать этого пациента, понадобилось много времени", - добавил врач.

Он также пояснил, что после успешного лечения пациента перевели на амбулаторное наблюдение.

Об этом и других интересных случаях из практики специалист рассказал в видео-интервью на нашем YouTube-канале Tengri TV.

По состоянию на 1 октября 2024 года по всему Казахстану на динамическом наблюдении в Центрах психического здоровья состоят порядка 312 тысяч человек. Отметиим, что динамическое наблюдение, если простыми словами, это когда человек состоит на учете в Центре психического здоровья.