В Казахстане набирает обороты мошенничество с военными билетами

В Казахстане активизировались мошенники, обещающие за определенную плату оформить военный билет без прохождения службы, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Как пишет Telegram-канал aqparatsaqsysy, специализирующийся на извещении людей о новых видах мошенничеств, аферисты используют поддельные документы и связи, заверяя, что "все будет законно". Эксперты интернет-ресурса подробно рассказали, почему стоит быть особенно осторожными.

Ложные обещания

Мошенники утверждают, что обладают "связями" в военкоматах и могут сделать военный билет, минуя службу или медкомиссию.

На деле это фикция, ведь документ, выданный незаконным путем, не имеет юридической силы.

Крупные суммы – и никакого результата

Аферисты запрашивают немалые суммы, обещая "быстрое" и "надежное" оформление.

Однако после получения денег они либо исчезают, либо выдают поддельные документы, которые не признаются официальными органами.

Уголовная ответственность

Попытка получить военный билет обманным путем может привести к серьезным правовым последствиям.

Если такие документы будут обнаружены, это может обернуться уголовной ответственностью как для тех, кто воспользовался фальшивками, так и для самих мошенников.

Признаки мошенничества:

Обещание "решить вопросы" за деньги. Нет официальных документов или квитанций об оплате. Контакт только через мессенджеры, без личной встречи. Требования полной оплаты "наперед".

Как защитить себя?