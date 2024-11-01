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31.10.2024, 21:52

Госдолг Казахстана увеличился на 1,6 триллиона тенге за полгода - сенатор

Новости Казахстана 0 317

Депутат Сената Султанбек Макежанов выразил обеспокоенность из-за растущего госдолга Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Сенатор направил депутатский запрос премьер-министру Олжасу Бектенову на тему роста государственного долга и необходимости улучшения управления финансовыми ресурсами страны.

Как отметил Макежанов, увеличение государственных расходов, не подкрепленных доходами, ведет к росту дефицита бюджета и государственного долга.

"За последние пять лет совокупный государственный долг увеличился на 12 процентов в год, приблизившись к темпам роста ВВП. Только за первое полугодие государственный долг составил 28,7 триллиона тенге, увеличившись на 1,6 триллиона тенге всего за шесть месяцев", - заявил депутат на пленарном заседании Сената.

С 2014 года, по его словам, расходы на обслуживание госдолга выросли с 0,6 до 2,7 процента ВВП по итогам первого полугодия 2024 года, что означает увеличение в 4,5 раза.

"Расходы на погашение и обслуживание госдолга в 2025 году предусматриваются в размере 6,1 триллиона тенге с ростом к 2024 году на 1,1 триллиона тенге. А это 38 процентов от всех доходов республиканского бюджета без учета трансфертов из Национального фонда, или 24 процента от всех расходов", - сказал Султанбек Макежанов.

По мнению сенатора, текущее управление госдолгом и заимствованиями может привести к неустойчивому росту государственных расходов. Несмотря на то, что отношение долга к ВВП пока остается на приемлемом уровне, сенатор высказал опасения по поводу растущих расходов на обслуживание госдолга и целесообразности новых заимствований.

В этой связи депутат предложил правительству усилить мониторинг и контроль за динамикой госрасходов на их обслуживание и определить четкую концепцию управления совокупным государственным долгом и долгом квазигосударственного сектора.

Напомним, по данным Минфина на 1 января 2024 года, госдолг Казахстана составлял 27 триллионов тенге.

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