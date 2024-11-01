Что изменится в жизни казахстанцев с ноября

Что изменится в жизни казахстанцев в ноябре 2024 года - в материале Tengrinews.kz .

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Новые тарифы на электроэнергию

С 1 ноября в ряде регионов вырастут тарифы на электроэнергию для энергопроизводящих организаций. Согласно приказу министра энергетики, тарифы вырастут для:

первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова) – с 8,05 до 8,27 тенге за киловатт-час;

второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) – с 7,40 до 7,98 тенге;

девятой группы (АО "Астана-Энергия") – с 8,49 до 9,28 тенге;

12-й группы (АО "Алюминий Казахстана") – с 6,05 до 7,87 тенге;

18-й группы (ТОО "Степногорская ТЭЦ") – с 22,58 до 28,97 тенге;

28-й группы (ТОО "Жанажолская ГТЭС") – с 11,44 до 11,85 тенге;

39-й группы (АО "З-Энергоорталык") – с 13,79 до 15,09 тенге;

48-й группы (АО "ТНК "Казхром") – с 7,59 до 10,67 тенге.

Также в перечень добавлены новые компании, тарифы которых утверждены впервые: 56-й группы с тарифом 43,92 тенге за киловатт-час; 57-й группы с тарифом 56,63 тенге; 58-й группы с тарифом 26,08 тенге; 59-й группы с тарифом 22,56 тенге; 60-й группы с тарифом 3,07 тенге.

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Лесникам будут доплачивать за особые условия труда

Работники сферы лесного хозяйства будут получать доплаты за особые условия труда. Соответствующие поправки вступают в действие с 3 ноября.

За работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни, доплаты в размере 100 процентов от должностного оклада будут также получать: работники противопожарных служб лесных пожарных станций; лесоустроительных организаций; десантники-пожарные авиационной охраны лесов и животного мира. Доплата выплачивается в течение календарного года.

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Запрет на вывоз лома черных и цветных металлов

Со 2 ноября в Казахстане вводится временный запрет на вывоз лома черных и цветных металлов всеми видами транспорта. Согласно приказу министра промышленности и строительства, запрет будет действовать 6 месяцев.

Таким образом, запрещено вывозить: отходы и лом медные; отходы и лом алюминиевые; отходы и лом свинцовые; отходы и лом свинцовых аккумуляторов; отработавшие свинцовые аккумуляторы; отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки и прочее.

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Утверждены правила оказания госуслуг для СМИ

В Казахстане утвердили правила оказания государственных услуг в области массмедиа (СМИ). Исполняющий обязанности министра культуры и информации подписал приказ, который утверждает следующие правила оказания госуслуг:

постановка на учет, переучет, выдача свидетельства отечественного теле-, радиоканала;

постановка на учет, переучет, выдача свидетельства иностранного теле-, радиоканала, распространяемого на территории Казахстана;

постановка на учет или переучет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий.

Новые правила вступают в силу 4 ноября.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Аттестация соцработников будет проходить по-новому

С 5 ноября в Казахстане введут изменения в правила аттестации социальных работников в сфере социальной защиты населения.

Аттестация соцработников включает в себя:

прохождение собеседования;

вынесение протокольного решения аттестационной комиссии.

При явке на аттестацию социальный работник предъявляет документ о признании профессиональной квалификации и документ, удостоверяющий личность, либо цифровое удостоверение личности из сервиса цифровых документов. На время проведения аттестации необходимо сдать телефоны и другие цифровые устройства. Соцработник по своему выбору проходит аттестацию на государственном или русском языках. При проведении аттестации не допускается использование справочной, специальной и прочей литературы.

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Погода в ноябре

По прогнозам синоптиков, в ноябре ожидается чередование теплых и холодных дней. На большей части страны выпадет снег, а на юге и юго-западе возможен дождь со снегом. Ветер будет порывистым, возможны метели и гололед:

в северных, центральных и восточных регионах температура ночью может опускаться до -24 градусов, днем - до -12;

в западных и южных областях температура ночью составит до -15 градусов, днем - около 0 градусов.

Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части территории Казахстана, сверх нормы - в северо-западной и северо-восточной половине (в Западно-Казахстанской, Павлодарской областях, на северо-западе Атырауской и Актюбинской областей, на востоке Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, на крайнем севере Восточно-Казахстанской области и области Абай). Меньше нормы – в южных регионах страны (в южной половине страны и на крайнем юге Карагандинской области и области Улытау).

Фото: depositphotos.com

Праздники

В этом году казахстанцы впервые отметят новый профессиональный праздник - День органов антикоррупционной службы. Он отмечается 18 ноября.

Также в ноября нас ждут следующие праздники:

5 ноября отмечается День внешней разведки;

8 ноября – День статистика;

10 ноября – День работников цифровизации и информационных технологий;

15 ноября – День работников финансовой системы и День национальной валюты – тенге;

16 ноября (третья суббота ноября) – День буровика;

17 ноября (третье воскресенье ноября) – День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Отдых

Последний месяц осени 2024 года в Казахстане пройдет без государственных или национальных праздников, поэтому жители страны будут отдыхать только по выходным. Количество выходных дней в ноябре будет зависеть от рабочей недели: у тех, кто работает по пятидневке, будет девять выходных, а у работников с шестидневной неделей – всего четыре.

Иллюстрация ©️ Tengrinews.kz

В ноябре 2024 года казахстанцы, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 ноября. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, выходные дни будут только по воскресеньям: 3, 10, 17 и 24 ноября. Суббота для них остается рабочим днем.