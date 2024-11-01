Что изменится в жизни казахстанцев с ноября

Что изменится в жизни казахстанцев в ноябре 2024 года - в материале Tengrinews.kz.
С 1 ноября в ряде регионов вырастут тарифы на электроэнергию для энергопроизводящих организаций. Согласно приказу министра энергетики, тарифы вырастут для:
Также в перечень добавлены новые компании, тарифы которых утверждены впервые: 56-й группы с тарифом 43,92 тенге за киловатт-час; 57-й группы с тарифом 56,63 тенге; 58-й группы с тарифом 26,08 тенге; 59-й группы с тарифом 22,56 тенге; 60-й группы с тарифом 3,07 тенге.
Фото: depositphotos.com
Работники сферы лесного хозяйства будут получать доплаты за особые условия труда. Соответствующие поправки вступают в действие с 3 ноября.
За работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни, доплаты в размере 100 процентов от должностного оклада будут также получать: работники противопожарных служб лесных пожарных станций; лесоустроительных организаций; десантники-пожарные авиационной охраны лесов и животного мира. Доплата выплачивается в течение календарного года.
Фото: depositphotos.com
Со 2 ноября в Казахстане вводится временный запрет на вывоз лома черных и цветных металлов всеми видами транспорта. Согласно приказу министра промышленности и строительства, запрет будет действовать 6 месяцев.
Таким образом, запрещено вывозить: отходы и лом медные; отходы и лом алюминиевые; отходы и лом свинцовые; отходы и лом свинцовых аккумуляторов; отработавшие свинцовые аккумуляторы; отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки и прочее.
Фото: depositphotos.com
В Казахстане утвердили правила оказания государственных услуг в области массмедиа (СМИ). Исполняющий обязанности министра культуры и информации подписал приказ, который утверждает следующие правила оказания госуслуг:
Новые правила вступают в силу 4 ноября.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
С 5 ноября в Казахстане введут изменения в правила аттестации социальных работников в сфере социальной защиты населения.
Аттестация соцработников включает в себя:
При явке на аттестацию социальный работник предъявляет документ о признании профессиональной квалификации и документ, удостоверяющий личность, либо цифровое удостоверение личности из сервиса цифровых документов. На время проведения аттестации необходимо сдать телефоны и другие цифровые устройства. Соцработник по своему выбору проходит аттестацию на государственном или русском языках. При проведении аттестации не допускается использование справочной, специальной и прочей литературы.
Фото: depositphotos.com
По прогнозам синоптиков, в ноябре ожидается чередование теплых и холодных дней. На большей части страны выпадет снег, а на юге и юго-западе возможен дождь со снегом. Ветер будет порывистым, возможны метели и гололед:
Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части территории Казахстана, сверх нормы - в северо-западной и северо-восточной половине (в Западно-Казахстанской, Павлодарской областях, на северо-западе Атырауской и Актюбинской областей, на востоке Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, на крайнем севере Восточно-Казахстанской области и области Абай). Меньше нормы – в южных регионах страны (в южной половине страны и на крайнем юге Карагандинской области и области Улытау).
Фото: depositphotos.com
В этом году казахстанцы впервые отметят новый профессиональный праздник - День органов антикоррупционной службы. Он отмечается 18 ноября.
Также в ноября нас ждут следующие праздники:
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Последний месяц осени 2024 года в Казахстане пройдет без государственных или национальных праздников, поэтому жители страны будут отдыхать только по выходным. Количество выходных дней в ноябре будет зависеть от рабочей недели: у тех, кто работает по пятидневке, будет девять выходных, а у работников с шестидневной неделей – всего четыре.
Иллюстрация ©️ Tengrinews.kz
В ноябре 2024 года казахстанцы, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 ноября. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, выходные дни будут только по воскресеньям: 3, 10, 17 и 24 ноября. Суббота для них остается рабочим днем.
Комментарии0 комментарий(ев)