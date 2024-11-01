Где в Казахстане больше всего любят мясо

Сколько мяса потребляют казахстанцы и в каком регионе страны его любят больше всего, выяснило мониторинговое агентство Energyprom , передает Tengrinews.kz .

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По данным аналитиков, за январь – июнь этого года каждый казахстанец в среднем употребил 40,4 килограмма мяса и мясопродуктов. Это на 3,1 процента больше, чем за аналогичный период 2023 года. В целом за прошлый год потребление мяса и мясопродуктов составило 80,1 килограмма на душу населения, рост за год - на 2,4 %.

Отмечается, что "главные" казахстанские мясоеды проживают в Мангистауской области, где за полгода в среднем каждый житель употребил 49,1 килограмма мяса и мясопродуктов.

"Второе и третье места достались Жамбылской и Атырауской областям - по 47,1 килограмма в каждом из регионов", - говорится в исследовании.

Меньше всего мяса употребляют в Шымкенте и Туркестанской области: 29,7 и 31,6 килограмма соответственно.

"Наибольшее предпочтение казахстанцы отдают говядине, потребление которой составило 12,7 килограмма в среднем на каждого жителя за первое полугодие 2024 года. Следом идут конина (3,6 килограмма), куры (2,6 килограмма) и баранина (2,5 килограмма)", - отметили эксперты.

Между тем, несмотря на рост потребления мяса, казахстанцы значительно отстают от мясоедов из других стран. Так, согласно данным World Population Review, самые большие любители мяса проживают в Тонго, где каждый употребляет в среднем 147,7 килограмма мяса и мясопродуктов за год.

Следом идут Монголия (137,8 килограмма), Сент-Винсент и Гренадины (124,4 килограмма) и США (122,8 килограмма). Меньше всего мяса употребляют в своем рационе жители Бурунди: лишь 3,7 килограмма в среднем на человека за год. Следом идут Демократическая Республика Конго и Бангладеш: 4 и 4,4 килограмма соответственно.

Ранее мы писали о том, что в сентябре этого года Индекс продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) составил 124,4 пункта, что на 3 процента больше августовского уровня. Это самое значительное повышение с марта 2022 года. Цены выросли на все категории продуктов - от мяса до сахара.