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01.11.2024, 08:52

Какой курс доллара заложен в новом бюджете на 2025-2027 годы в Казахстане

Новости Казахстана 0 401

Прогнозное значение курса доллара в проекте республиканского бюджета выросло с ранее заложенных 460 тенге. Также ожидается, что нефть будет на уровне 75 долларов за баррель. Об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Как сообщает официальный информационный ресурс премьер-министра Республики Казахстан, депутатами были рассмотрены и приняты внесенные правительством законопроекты:
  • "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы";
  • "О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2025-2027 годы";
  • "Прогноз социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы".

Они были разработаны на основе прогнозов социально-экономического развития страны, бюджетных параметров, а также поручений президента. При этом законопроекты затрагивают такие вопросы, как ожидаемая стоимость доллара США, барреля нефти и суммы изъятий из Национального фонда РК.

Ожидается подорожание доллара США и снижение цен на нефть

Ранее в законе "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" ожидалось, что курс доллара США будет на уровне 460 тенге за доллар.

Однако в новом проекте закона указывается, что к за основу формирования прогноза социально-экономического развития страны до 2029 года теперь взят базовый сценарий, который предполагает:

  • мировые цены на нефть в размере 75 долларов за баррель – ранее ожидалось, что они сохранятся на уровне 80 долларов за баррель;
  • курс доллара – заложена стоимость в 470 тенге.

"Ожидается, что реальный рост ВВП в 2025 году составит 5,6%, среднегодовой рост за 5 лет – 5,4%.

При этом положительная динамика прогнозируется во всех отраслях экономики Казахстана: среднегодовые темпы роста в промышленности составят 4,1%, в том числе в обрабатывающей – 5,8%, горнодобывающей – 2,9%.

В сельском хозяйстве среднегодовой рост составит 5,3%, в строительстве – 9,3%, услугах транспорта – 8,2%, торговле – 7,1%", – сообщается в источнике.

Изъятия из Нацфонда РК

Повышены и прогнозы по доходам республиканского бюджета на 2025 год без учета трансфертов из Нацфонда: 15,6 трлн тенге, что означает превышение на 2,9 трлн тенге (22,8%), по сравнению с оценками текущего года.

Однако это означает, что вырастут и изъятия из Национального фонда РК, так как бюджет остается дефицитным.

Так, законопроектами установлено, что цена отсечения на нефть составит 42,3 доллара за баррель в 2025 году и 41-39,4 доллара в 2026-2027 годах. Это означает, что размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет на 2025-2027 годы определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно.

В целом ожидается, что в 2025 году будет изъято 5,7 трлн тенге из Нацфонда. А в 2026 и 2027 годах снизится до 2,5 трлн тенге.

"Расходы на социальные выплаты на 2025 год предусмотрены в сумме 6 трлн тенге с учетом индексации социальных выплат и увеличения числа их получателей.

На развитие образования в 2025 году будет выделено свыше 1 трлн тенге с увеличением на 73 млрд тенге. На систему здравоохранения на период с 2025 по 2027 годы предусмотрено 7,6 трлн тенге, из них в 2025 году – 2,4 трлн тенге с ростом на 180 млрд тенге", – сообщает ресурс премьер-министра РК.

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