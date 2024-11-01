Минимальный уровень цен: перечень товаров расширят с 1 января 2025 года в Казахстане

В перечень добавлены следующие виды товаров:
- яйца птиц, кур домашних;
- мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты;
- пшеница твердая, прочая;
- подсолнечные масла или их фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее;
- дрожжи активные пекарные, сухие, прочие.
Кроме того, в перечень входят:
- спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80% объема или более;
- спиртовая настойка, полученная в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2 литра или менее, коньяк (Cognac);
- водка с концентрацией спирта 45,4% объема или менее, в сосудах емкостью 2 литра или менее;
- спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема, в сосудах емкостью более 2 литров.
Как пояснили в Министерстве торговли, решение о дополнении перечня указанными продуктами было принято Протоколом МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 10 июня 2024 года.
Постановление вводится в действие с 1 января 2025 года.
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