Минимальный уровень цен: перечень товаров расширят с 1 января 2025 года в Казахстане

Правительство постановлением от 24 октября 2024 года утвердило перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, сообщает Zakon.kz.

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В перечень добавлены следующие виды товаров:

яйца птиц, кур домашних;

мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты;

пшеница твердая, прочая;

подсолнечные масла или их фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее;

дрожжи активные пекарные, сухие, прочие.

Кроме того, в перечень входят:

спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80% объема или более;

спиртовая настойка, полученная в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2 литра или менее, коньяк (Cognac);

водка с концентрацией спирта 45,4% объема или менее, в сосудах емкостью 2 литра или менее;

спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема, в сосудах емкостью более 2 литров.

Как пояснили в Министерстве торговли, решение о дополнении перечня указанными продуктами было принято Протоколом МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 10 июня 2024 года.

Постановление вводится в действие с 1 января 2025 года.