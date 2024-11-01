В Казахстане ожидается резкое похолодание

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на ближайшие трое суток – со 2 по 4 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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Из него следует, что некоторых жителей Казахстана ждет как резкое похолодание, так и потепление.

"На западе, северо-западе, севере республики к концу периода ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-7°С мороза, днем до -2 мороза+5°С тепла, повышение температуры воздуха в центре, востоке страны ночью до 0+8°С тепла, днем до +8+13°С тепла, на юге, юго-востоке страны ночью до +3+13°С, днем до +15+22°С тепла".РГП "Казгидромет"

По данным гидрометцентра, под влиянием атмосферных фронтальных разделов в ближайшие трое суток на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода – пройдут осадки в виде дождя и снега.

"Лишь 2-3 ноября на юго-востоке, 3-4 ноября на востоке страны – погода без осадков. На западе, северо-западе, южных регионах ожидаются туманы, на севере, в центре – порывистый ветер, гололед", – заключили синоптики.