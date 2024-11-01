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01.11.2024, 14:17

В каких регионах Казахстана подорожает обязательная автостраховка

Новости Казахстана 0 385

В Казахстане утвердили новые поправочные коэффициенты для расчета обязательной автостраховки. В каких регионах страны из-за них вырастут цены, читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images
Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

Стоимость полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) в Казахстане рассчитывается для каждого водителя отдельно. В учет идет:

  • стаж и возраст водителя;
  • регион регистрации автомобиля;
  • тип и срок эксплуатации авто;
  • наличие или отсутствие в прошлом ДТП по вине водителя.

У всех этих параметров есть свои коэффициенты, которые умножаются на базовую стоимость страхового полиса, равную 1,9 месячного расчетного показателя (МРП).

При этом с 2024 года в Казахстане начали действовать новые поправочные коэффициенты, которые зависят от уровня аварийности в каждом из регионов. Там, где она высокая, растут коэффициенты и, соответственно, дорожает страховка.

Стоит отметить, что уже в 2025 году для некоторых регионов полис ОГПО действительно станет дороже, ведь в Казахстане приняли постановление, которое утверждает новые размеры поправочных коэффициентов.

Так, рост затронет водителей сразу 12 регионов страны. Сильнее всего страховка подорожает в Кызылординской области. Коэффициент для этого региона увеличится сразу на 0,55 процентного пункта (п.п.) – до 1,66. Это самый высокий показатель по стране.

Следом идет Туркестанская область – рост на 0,49 п.п., до 1,57, а замыкает тройку лидеров Жамбылская область – рост на 0,46 п.п., до 1,62. Недалеко от них расположился также Шымкент – рост на 0,4 п.п., до 1,49. В Астане рост составит 0,31 п.п., до 1,36.

При этом в восьми регионах коэффициенты снизятся, что положительно скажется "на карманах" водителей. Самое сильное снижение затронет жителей Атырауской области – сразу на 0,22 п.п., до 0,49.

Следом идет Северо-Казахстанская область – минус 0,13 п.п., до 0,67, а замыкает тройку лидеров Алматы – минус 0,11 п.п., до 0,71.

Здесь важно понимать, что коэффициент увеличивает стоимость страховки только в том случае, если он выше 1, если же он меньше, то цена, наоборот, снижается.

Так, региональный поправочный коэффициент в 2025 году снизит стоимость полиса для жителей Атырауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской, Актюбинской областей, а также Алматы и областей Абай и Ұлытау. В остальных регионах коэффициент увеличит стоимость.

Поправочные коэффициенты для расчета ОГПО на 2025 год
(для столицы, городов республиканского и областного значения)
                        Регион                         2025 год 2024 год 2025 к 2024 году
Алматинская область 1,37 1,06 0,31 п.п.
Жетісу 1,16 1,06 0,1 п.п.
Туркестанская область 1,57 1,08 0,49 п.п.
Восточно-Казахстанская область 0,72 0,82 -0,1 п.п.
Абайская область 0,78 0,82 -0,04 п.п.
Костанайская область 1,07 0,95 0,12 п.п.
Карагандинская область 1,12 1 0,12 п.п.
Ұлытау 0,96 1 -0,04 п.п.
Северо-Казахстанская область 0,67 0,8 -0,13 п.п.
Акмолинская область 1,03 0,92 0,11 п.п.
Павлодарская область 0,81 0,88 -0,07 п.п.
Жамбылская область 1,62 1,16 0,46 п.п.
Актюбинская область 0,97 0,88 0,09 п.п.
Западно-Казахстанская область 1,14 0,96 0,18 п.п.
Кызылординская область 1,66 1,11 0,55 п.п.
Атырауская область 0,49 0,71 -0,22 п.п.
Мангистауская область 0,79 0,88 -0,09 п.п.
Алматы 0,71 0,82 -0,11 п.п.
Астана 1,36 1,05 0,31 п.п.
Шымкент 1,49 1,09 0,4 п.п.
Постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка

 

Стоит отметить, что изначально планировалось установить более "щадящие" коэффициенты на 2025 год. Например, для Алматинской области он должен был быть равен 1,2, а не 1,37, как в итоге указано в постановлении. Повлиять на увеличение могли в том числе и сами водители, которые попадали в дорожно-транспортные происшествия.

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