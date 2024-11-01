В каких регионах Казахстана подорожает обязательная автостраховка

В Казахстане утвердили новые поправочные коэффициенты для расчета обязательной автостраховки. В каких регионах страны из-за них вырастут цены, читайте в материале NUR.KZ.
Стоимость полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) в Казахстане рассчитывается для каждого водителя отдельно. В учет идет:
У всех этих параметров есть свои коэффициенты, которые умножаются на базовую стоимость страхового полиса, равную 1,9 месячного расчетного показателя (МРП).
При этом с 2024 года в Казахстане начали действовать новые поправочные коэффициенты, которые зависят от уровня аварийности в каждом из регионов. Там, где она высокая, растут коэффициенты и, соответственно, дорожает страховка.
Стоит отметить, что уже в 2025 году для некоторых регионов полис ОГПО действительно станет дороже, ведь в Казахстане приняли постановление, которое утверждает новые размеры поправочных коэффициентов.
Так, рост затронет водителей сразу 12 регионов страны. Сильнее всего страховка подорожает в Кызылординской области. Коэффициент для этого региона увеличится сразу на 0,55 процентного пункта (п.п.) – до 1,66. Это самый высокий показатель по стране.
Следом идет Туркестанская область – рост на 0,49 п.п., до 1,57, а замыкает тройку лидеров Жамбылская область – рост на 0,46 п.п., до 1,62. Недалеко от них расположился также Шымкент – рост на 0,4 п.п., до 1,49. В Астане рост составит 0,31 п.п., до 1,36.
При этом в восьми регионах коэффициенты снизятся, что положительно скажется "на карманах" водителей. Самое сильное снижение затронет жителей Атырауской области – сразу на 0,22 п.п., до 0,49.
Следом идет Северо-Казахстанская область – минус 0,13 п.п., до 0,67, а замыкает тройку лидеров Алматы – минус 0,11 п.п., до 0,71.
Здесь важно понимать, что коэффициент увеличивает стоимость страховки только в том случае, если он выше 1, если же он меньше, то цена, наоборот, снижается.
Так, региональный поправочный коэффициент в 2025 году снизит стоимость полиса для жителей Атырауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской, Актюбинской областей, а также Алматы и областей Абай и Ұлытау. В остальных регионах коэффициент увеличит стоимость.
|Поправочные коэффициенты для расчета ОГПО на 2025 год
(для столицы, городов республиканского и областного значения)
|Регион
|2025 год
|2024 год
|2025 к 2024 году
|Алматинская область
|1,37
|1,06
|0,31 п.п.
|Жетісу
|1,16
|1,06
|0,1 п.п.
|Туркестанская область
|1,57
|1,08
|0,49 п.п.
|Восточно-Казахстанская область
|0,72
|0,82
|-0,1 п.п.
|Абайская область
|0,78
|0,82
|-0,04 п.п.
|Костанайская область
|1,07
|0,95
|0,12 п.п.
|Карагандинская область
|1,12
|1
|0,12 п.п.
|Ұлытау
|0,96
|1
|-0,04 п.п.
|Северо-Казахстанская область
|0,67
|0,8
|-0,13 п.п.
|Акмолинская область
|1,03
|0,92
|0,11 п.п.
|Павлодарская область
|0,81
|0,88
|-0,07 п.п.
|Жамбылская область
|1,62
|1,16
|0,46 п.п.
|Актюбинская область
|0,97
|0,88
|0,09 п.п.
|Западно-Казахстанская область
|1,14
|0,96
|0,18 п.п.
|Кызылординская область
|1,66
|1,11
|0,55 п.п.
|Атырауская область
|0,49
|0,71
|-0,22 п.п.
|Мангистауская область
|0,79
|0,88
|-0,09 п.п.
|Алматы
|0,71
|0,82
|-0,11 п.п.
|Астана
|1,36
|1,05
|0,31 п.п.
|Шымкент
|1,49
|1,09
|0,4 п.п.
|Постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка
Стоит отметить, что изначально планировалось установить более "щадящие" коэффициенты на 2025 год. Например, для Алматинской области он должен был быть равен 1,2, а не 1,37, как в итоге указано в постановлении. Повлиять на увеличение могли в том числе и сами водители, которые попадали в дорожно-транспортные происшествия.
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