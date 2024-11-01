Из Казахстана в Россию завезли брендовые куртки вместе с лесными клопами

В московский торговый центр завезли куртки Guess с лесными клопами, которыех еще называют вонючками. Сообщается, что товар прибыл из Казахстана, передает « Голос народа ».

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Как пишет Mash, из коробок посыпались клопы-вонючки. Товар прибыл из Казахстана, однако подозревают, что насекомые прибыли из китайского производства. Есть предположение, что коробки хранились в лесу.

Отмечается, что стоимость одной куртки от 20 тысяч рублей (100 тысяч тенге).