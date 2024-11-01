Из Казахстана в Россию завезли брендовые куртки вместе с лесными клопами

В московский торговый центр завезли куртки Guess с лесными клопами, которыех еще называют вонючками. Сообщается, что товар прибыл из Казахстана, передает «Голос народа».
Как пишет Mash, из коробок посыпались клопы-вонючки. Товар прибыл из Казахстана, однако подозревают, что насекомые прибыли из китайского производства. Есть предположение, что коробки хранились в лесу.
Отмечается, что стоимость одной куртки от 20 тысяч рублей (100 тысяч тенге).
«Сотрудники иронизируют, что клопы к деньгам, вылавливают гаденышей и выбрасывают на траву у магазинов. Партию до сих пор не сняли с продажи», - пишет Telegram-канал.
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