18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.11
530.09
5.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
01.11.2024, 15:44

Какие важные платежи должны уплатить казахстанцы в ноябре

Новости Казахстана 0 410

В ноябре 2024 года казахстанцы обязаны сдать ряд налоговых отчетов и произвести важные платежи, сообщает Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Департамент государственных доходов Алматы представил информацию о сроках подачи форм и уплаты налогов, включая декларации по корпоративному и индивидуальному подоходным налогам, социальному налогу, НДС, акцизу и другим обязательным платежам.

Налоговые отчетности

Так, не позднее 15 ноября 2024 года нужно сдать:

  • Форма 101.03 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 101.04 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 300.00 – декларация по НДС за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 400.00 и 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за сентябрь 2024 года;
  • Форма 570.00 – декларация по рентному налогу на экспорт за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 590.00 – декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 701.01 – расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество на 2024 год по объектам, по которым возникли или изменились налоговые обязательства по состоянию на 1 ноября 2024 года;
  • Форма 710.00 – декларация по налогу на игорный бизнес за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 860.00 – декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 913.00 – декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 3 квартал 2024 года.

Не позднее 20 ноября 2024 года:

  • Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь 2024 года.

Необходимо уплатить налоги не позднее 5 ноября 2024 года:

  • ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой (частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов), полученным в октябре 2024 года.

Не позднее 20 ноября 2024 года:

  • НДС в Евразийском экономическом союзе за октябрь 2024 года;
  • Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за октябрь 2024 года.

Не позднее 25 ноября 2024 года:

  • КПН, авансовые платежи за ноябрь 2024 года;
  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в октябре 2024 года;
  • ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в октябре 2024 года;
  • ИПН с доходов, выплаченных в октябре 2024 года;
  • ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за октябрь 2024 года;
  • КПН, ИПН, указанные в декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 3 квартал 2024 года;
  • НДС за 3 квартал 2024 года;
  • Рентный налог на экспорт за 3 квартал 2024 года;
  • Налог на добычу полезных ископаемых за 3 квартал 2024 года;
  • Социальный налог за октябрь 2024 года;
  • Земельный налог, текущий платеж по сроку не позднее 25 ноября 2024 года;
  • Налог на имущество, текущий платеж по сроку не позднее 25 ноября 2024 года;
  • Налог на игорный бизнес за 3 квартал 2024 года;
  • Плата за цифровой майнинг за 3 квартал 2024 года;
  • Единый платеж за октябрь 2024 года;
  • Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) за октябрь 2024 года;
  • Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) за октябрь 2024 года;
  • Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) за октябрь 2024 года;
  • Социальные отчисления за октябрь 2024 года;
  • Отчисления и взносы на ОСМС за октябрь 2024 года.

Отчетность можно представить через "Кабинет налогоплательщика" (https://cabinet.kgd.gov.kz), а также с помощью мобильных приложений банков второго уровня и e-Salyq Business.

В Департаменте госдоходов отметили, что во избежание начисления пени необходимо своевременно и полностью производить оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет в установленные законодательством сроки.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...