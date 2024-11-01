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01.11.2024, 17:16

В казахстанской армии не существует дедовщины, заявили в ВС

Новости Казахстана 0 349

На брифинге СЦК замглавы департамента Вооруженных сил на вопрос журналиста о дедовщине заявил, что в казахстанской армии ее не существует, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: ChrisSuperseal / Getty Images
Иллюстративное фото: ChrisSuperseal / Getty Images
"Необходимо понимать, что дедовщины в армии сейчас не существует. Само понятие "дедовщина" подразумевает разногласия между старшим и младшим призывом. С учетом того, что сейчас в вооруженных силах и других воинских формированиях проходят срочную службу лишь представители одного призыва, тут говорить о дедовщине мы не должны.

Считаю, что в 18-летнем возрасте человек приходит в армию психологически сформировавшейся личностью. И требовать от вооруженных сил и других воинских формирований, чтобы они сделали в течение одного года патриотов своей страны, я считаю завышенным требованием. И мы этот патриотизм должны воспитывать всем обществом, начиная со школы, в университетах и во дворах.

Это не дедовщина, это есть нарушение воинской дисциплины, несоблюдение действующих нормативно-правовых актов", - заявил замначальника департамента организационно-мобилизационной работы генштаба ВС Руслан Омаров.

Отметим, в сентябре этого года министр обороны Руслан Жаксылыков отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии. Некоторым из них он сделал выговор.

"Вы обязаны в первую очередь заботиться о своих подчиненных, создавать все условия для их деятельности, для их профессионального роста", - заявил глава ведомства.

Также в сентябре вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев заявил, что в казахстанском обществе сейчас сформированы два некорректных утверждения про армию: первое, по его словам, заключается в том, что в армии в мирное время гибнут военнослужащие, второй тезис - о наличии якобы дедовщины среди личного состава.

Он также добавил, что служба в армии в мирное время не опаснее любой другой профессии.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Два некорректных утверждения про армию: первое, по его словам, заключается в том, что в армии в мирное время гибнут военнослужащие, второй тезис - о наличии якобы дедовщины среди личного состава. А вы как хотели на словах никто никому уже давно не верит. Белыми и пушистыми господа чиновники от вооруженных сил выглядеть вряд ли получится.
01.11.2024, 13:43
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