Новый вид визы появился в Казахстане

В Казахстане введена новая виза для современных кочевников Neo Nomad - в Министерстве туризма и спорта рассказали, что нужно для ее получения иностранцам, передает NUR.KZ.
Новый визовый режим учитывает международный опыт более 50 стран, успешно внедривших аналогичные программы после пандемии.
Для получения визы Neo Nomad иностранному гражданину необходимо продемонстрировать наличие стабильного дохода в размере не менее 3 000 долларов США за пределами Казахстана.
Также, помимо основных требований по доходу, иностранным заявителям потребуется наличие медицинской страховки и справки о несудимости.
Виза ориентирована на туристов, работающих удаленно в различных сферах, от программирования, маркетинга и финансов до консалтинга, дизайна и электронной коммерции.
Иностранные туристы смогут находиться в Казахстане до одного года, оставаясь при этом трудоустроенными в своих зарубежных компаниях.
Как отметили в ведомстве, это не только позволит им погрузиться в культуру и жизнь страны, но и принесет Казахстану экономическую выгоду.
Ожидается, что экономический эффект от введения визы составит около 3,6 млрд тенге в год, если визу получат 500 человек. Иностранцы, которые воспользуются Neo Nomad, будут проживать и расходовать средства в Казахстане, не занимая рабочие места на отечественном рынке труда, что является важным аспектом данной программы, пояснили в министерстве.
"В результате совместной работы министерств туризма и спорта, иностранных дел, внутренних дел и ряда других заинтересованных государственных органов Казахстан теперь стал частью карты путешествий для современных кочевников. Их количество по всему миру насчитывает более 35 млн, и мы намерены создать все условия для их привлечения в нашу страну. Тем более, города Алматы и Астана уже входят в топ-150 городов, привлекательных для нео-номадов", - отметил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.
Информация о внедрении такой визы в Казахстане появилась еще в мае текущего года - тогда экс-глава ведомства Ермек Маржикпаев на заседании кабмина рассказал, как будут привлекать иностранных туристов в страну. Он рассказал о визе Neo Nomad и указал на необходимость совершенствовать визово-миграционный режим путем цифровизации и упрощения процедур получения виз.
Также отмечалось, что Южная Корея ранее запустила новую визу для "цифровых кочевников", которая позволяет иностранцам находиться в стране почти два года.
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