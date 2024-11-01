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01.11.2024, 18:08

Новый вид визы появился в Казахстане

Новости Казахстана 0 507

В Казахстане введена новая виза для современных кочевников Neo Nomad - в Министерстве туризма и спорта рассказали, что нужно для ее получения иностранцам, передает NUR.KZ.

Иллюстративное фото: pixabay.com
Иллюстративное фото: pixabay.com
Эта виза предназначена для так называемых современных кочевников - зарубежных туристов, совмещающих работу и отдых, путешествуя и работая удаленно.

Новый визовый режим учитывает международный опыт более 50 стран, успешно внедривших аналогичные программы после пандемии.

Для получения визы Neo Nomad иностранному гражданину необходимо продемонстрировать наличие стабильного дохода в размере не менее 3 000 долларов США за пределами Казахстана.

Также, помимо основных требований по доходу, иностранным заявителям потребуется наличие медицинской страховки и справки о несудимости.

Виза ориентирована на туристов, работающих удаленно в различных сферах, от программирования, маркетинга и финансов до консалтинга, дизайна и электронной коммерции.

Иностранные туристы смогут находиться в Казахстане до одного года, оставаясь при этом трудоустроенными в своих зарубежных компаниях.

Как отметили в ведомстве, это не только позволит им погрузиться в культуру и жизнь страны, но и принесет Казахстану экономическую выгоду.

Ожидается, что экономический эффект от введения визы составит около 3,6 млрд тенге в год, если визу получат 500 человек. Иностранцы, которые воспользуются Neo Nomad, будут проживать и расходовать средства в Казахстане, не занимая рабочие места на отечественном рынке труда, что является важным аспектом данной программы, пояснили в министерстве.

"В результате совместной работы министерств туризма и спорта, иностранных дел, внутренних дел и ряда других заинтересованных государственных органов Казахстан теперь стал частью карты путешествий для современных кочевников. Их количество по всему миру насчитывает более 35 млн, и мы намерены создать все условия для их привлечения в нашу страну. Тем более, города Алматы и Астана уже входят в топ-150 городов, привлекательных для нео-номадов", - отметил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Информация о внедрении такой визы в Казахстане появилась еще в мае текущего года - тогда экс-глава ведомства Ермек Маржикпаев на заседании кабмина рассказал, как будут привлекать иностранных туристов в страну. Он рассказал о визе Neo Nomad и указал на необходимость совершенствовать визово-миграционный режим путем цифровизации и упрощения процедур получения виз.

Также отмечалось, что Южная Корея ранее запустила новую визу для "цифровых кочевников", которая позволяет иностранцам находиться в стране почти два года.

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