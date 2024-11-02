70 тысяч за каждого ребенка: министр ответила на предложение депутата

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова прокомментировала предложение депутата Мажилиса Гаухар Танашевой выплачивать 70 тысяч тенге за каждого ребенка в качестве детского пособия, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам Жакуповой, в министерстве готовят пакет изменений, который потребует определенных бюджетных средств.
"Но при этом мы идем через трансформацию бизнес-процессов, через цифровизацию бизнес-процессов и через оптимизацию государственных излишних, дублирующих функций. Соответственно, (нужно - прим.) оптимизировать этот бюджет и потом уже прийти к тому вопросу, чтобы безусловный доход для детей обеспечить. То есть к этому можно было прийти. При этом нужно сказать, что, если сейчас принять это решение, это будет большим бременем для налогоплательщиков", - заявила министр.
Как сообщила Светлана Жакупова, сегодня бюджет (на социальные нужды - прим.) составляет около 6 триллионов тенге, что составляет 38 процентов республиканского бюджета.
"При введении дополнительных выплат без условий нужно будет минимум еще 3 триллиона тенге дополнительных. Это значит, что нужно повышать налоги", - заключила чиновница.
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