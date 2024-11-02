70 тысяч за каждого ребенка: министр ответила на предложение депутата

По словам Жакуповой, в министерстве готовят пакет изменений, который потребует определенных бюджетных средств.

"Но при этом мы идем через трансформацию бизнес-процессов, через цифровизацию бизнес-процессов и через оптимизацию государственных излишних, дублирующих функций. Соответственно, (нужно - прим.) оптимизировать этот бюджет и потом уже прийти к тому вопросу, чтобы безусловный доход для детей обеспечить. То есть к этому можно было прийти. При этом нужно сказать, что, если сейчас принять это решение, это будет большим бременем для налогоплательщиков", - заявила министр.