Привлекательность Казахстана: инвестпроекты на семь миллиардов долларов реализуют в ближайшее время

Иностранные компании заинтересованы перспективами развития обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Об этом сегодня договорились участники Глобального инвестиционного форума в Астане, передает корреспондент «МИР 24» Ерик Мулдабаев.

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Крупнейшее инвестиционное мероприятие в Казахстане собрало более 500 участников из 40 стран мира. Представители государственных органов, руководители транснациональных корпораций и международных организаций за круглым столом обсудили тенденции мировых рынков и их влияние на инвестиционные стратегии в странах Центральной Азии.

Представители бизнес-сообществ из России, Китая, Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов и США в ходе обсуждений отметили Казахстан, как одно из привлекательных государств для международного капитала. Огромные запасы природных ресурсов, географическое положение в центре Евразии и развитая инфраструктура – ключевые факторы для реализации успешных проектов.

«Ожидаем подписания 32 соглашений на 7 млрд долларов. Инвестиции в основном направлены на проекты в обрабатывающей промышленности. Это переработка угля в полипропилен и лекарственные средства. Также сегодня подпишут крупное соглашение с Акмолинской областью по переработке пшеницы. Инвестором выступает компания из Китая», – сообщил председатель комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Габидулла Оспанкулов.

Всего за годы независимости в Казахстан удалось привлечь инвестиций больше чем на 400 миллиардов долларов. Наибольший объем иностранного капитала направили в горнодобывающую и обрабатывающую промышленность, а также в сферы оптовой и розничной торговли.

До 2030 года Казахстан намерен привлечь в экономику еще 150 миллиардов долларов.