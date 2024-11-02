18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.11
530.09
5.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
02.11.2024, 10:25

Получателям АСП в двух регионах Казахстана дадут ваучеры на товарный газ

Новости Казахстана 0 281

Министерство энергетики подготовило приказ "О запуске пилотного проекта по оказанию услуги "Предоставление ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной помощи и жилищной помощи", сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Запустить пилотный проект по оказанию услуги "Предоставление ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной помощи и жилищной помощи" проактивным способом посредством аналитического решения "Цифровая карта семьи" (...) в режиме немонетарных мер государственной поддержки населения через "Социальный кошелек" в городе Шымкент и Западно-Казахстанской области, – говорится в документе.

Проект будет действовать с 5 ноября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Как пояснили в Минэнерго, проект направлен для более широкого охвата и автоматизации предоставления скидок в оплате за товарный газ получателям адресной социальной и жилищной помощи.

Также разработан Алгоритм реализации пилотного проекта.

Согласно алгоритму "Социального кошелька", казахстанцы, получающие адресную социальную и жилищную помощь через единый номер 1414, получат SMS-уведомление о необходимости установления приложения eGov-mobile, в котором будет отражен сервис "Социальный кошелек".

В указанном сервисе они смогут активировать ваучер на товарный газ на лицевой счет абонента АО "QazaqGaz Aimaq".

Сумма ваучера будет определяться, исходя из объема потребления газа за текущий месяц.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 ноября.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...