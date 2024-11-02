Сроки выдачи военных билетов уменьшат в Казахстане

В Казахстане планируется сократить время, необходимое для получения военных билетов. Министерство обороны разработало проект нового приказа, который меняет некоторые существующие правила, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу Миноборны РК.

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Изменения затрагивают два приказа: один касается правил учета военнообязанных и призывников, а другой – выдачи удостоверений ветеранам Великой Отечественной войны.

Согласно нововведениям, сроки получения услуг будут сокращены до трех рабочих дней. Это значит, что теперь военные билеты или их дубликаты, а также регистрация на воинский учет для призывников и военнообязанных будут оформляться гораздо быстрее, - пояснили в ведомстве.

Полный текст проекта приказа опубликован на портале "электронного правительства" в разделе "Открытые НПА".

Документ доступен для публичного обсуждения до 14 ноября 2024 года.