Казахстанцы, лишившиеся конечностей, не будут ежегодно доказывать свою инвалидность

Лицам с инвалидностью, лишившимся конечностей, не нужно будет проходить ежегодную медико-социальную экспертизу, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на AlmatyTV.
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что будут учитывать при присвоении инвалидности в Казахстане на встрече с журналистами.
В адрес ведомства часто поступали жалобы о том, что люди, лишившиеся ноги или руки, вынуждены каждый год подтверждать отсутствие конечностей.
Этот вопрос по крайней мере с повестки дня снимаем. Если, скажем, это несчастный случай, ДТП привело к тому, что ампутировали конечность, то в этом случае дата операции будет являться датой установления бессрочной инвалидности, - сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.
Единственное условие – у человека не должно быть сопутствующих заболеваний.
Есть показания к ампутации конечности, когда основное заболевание является острым. Например, сахарный диабет. При этом заболевании бессрочно установить инвалидность с ампутированной конечностью невозможно, потому что инвалидность идет по сахарному диабету, - пояснила Жакупова.
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