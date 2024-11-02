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02.11.2024, 14:34

Пострадавшую в ДТП уронили с носилок при транспортировке к карете скорой помощи в Уральске (ВИДЕО)

Новости Казахстана 0 392

Серьезное ДТП произошло в центре Уральска. После того как пострадавшую извлекли из авто, ее уронили с носилок, когда несли к карете скорой помощи, передает «Голос народа».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

«1 ноября примерно в полдень в центре Уральска на пересечении проспекта Достык и проспекта Абая столкнулись два автомобиля «Рено Дастер» и джип китайского производства. Во время столкновения, женщину, сидящую на пассажирском сидении «Рено», зажало дверью, понадобилась помощь спасателей. За короткое время спасатели вызволили женщину из покореженного авто, но во время ее перемещения на носилках до кареты скорой помощи ее уронили», - говорится в сообщении.

Женщина была доставлена в реанимацию областной многопрофильной больницы. Ее состояние врачи оценивают, как тяжелое, сообщили в управлении здравоохранения.

Отметим, что в ДТП пострадали пять человек, среди них трое детей.

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