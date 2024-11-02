Пострадавшую в ДТП уронили с носилок при транспортировке к карете скорой помощи в Уральске (ВИДЕО)

«1 ноября примерно в полдень в центре Уральска на пересечении проспекта Достык и проспекта Абая столкнулись два автомобиля «Рено Дастер» и джип китайского производства. Во время столкновения, женщину, сидящую на пассажирском сидении «Рено», зажало дверью, понадобилась помощь спасателей. За короткое время спасатели вызволили женщину из покореженного авто, но во время ее перемещения на носилках до кареты скорой помощи ее уронили», - говорится в сообщении.