Автомобиль нацгвардейца пытался угнать житель Кокшетау

Военнослужащий воинской части 5510 Регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Республики Казахстан задержал угонщика автомобилей. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Фото: Нацгвардия РК

Инцидент произошел рано утром 1 ноября во дворе одного из домов в городе Кокшетау. Младший сержант Женис Ахметов, вернувшись домой после службы, проснулся около 5 часов утра от слов жены: «Кто-то завел нашу машину». Выйдя во двор, он увидел, что неизвестный угоняет его автомобиль, и немедленно бросился в погоню.

Злоумышленник, повернув в соседний двор, бросил машину гвардейца и попытался угнать другой автомобиль. Однако гвардеец, догнав угонщика, успел его задержать.

Когда меня разбудила жена, я сразу выбежал во двор и увидел, как злоумышленник уезжает на моем автомобиле. Во время погони я заметил, что машина остановилась, застряв в яме. Но угонщик не остановился и предпринял попытку угона другого автомобиля. В этот момент я его догнал и смог задержать. Это не подвиг, это просто наша работа, - рассказал Женис Ахметов.

После задержания угонщика младший сержант Ахметов вызвал сотрудников полиции и передал им нарушителя. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.