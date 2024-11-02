Тренер “Астаны“ получил наказание после обвинений в рукоприкладстве

Фото: кадр из видео

Перенесенный матч 17-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Астаной" и "Атырау" обернулся скандалом. После матча между игроками и тренерскими штабами команд началась потасовка. В сети появилось видео, на котором в центре конфликта оказался тренер "Астаны" Григорий Бабаян и полузащитник "Атырау" Жоэль Каямба.

По словам Жоэля Каямбы, казахстанский тренер ударил его без всякой причины. Бабаян утверждает, что удара не было и он только "одернул его шапку и попросил замолчать".

За нарушение пунктов 10, 12, 13 Кодекса этики КФФ, выразившееся в неспортивном оскорбительном поведении, физическом воздействии в адрес игрока команды соперника в матче 17-го тура OLIMPBET-чемпионата Республики Казахстан между командами "Астана" - "Атырау", руководствуясь пунктом 48 Кодекса этики КФФ, главного тренера команды "Астана" Бабаян Григория Константиновича дисквалифицировать на два матча, а также наложить штраф в размере 300 МРП, что составляет один миллион сто семь тысяч шестьсот тенге, - сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола.

Таким образом наставник "Астаны" пропустит две последних игры чемпионата: против "Тобола" (3 ноября) и "Жетысу" (10 ноября).

Отметим, что именно в этих встречах может быть решена судьба чемпионства в КПЛ. К настоящему моменту "Астана" лидирует в таблице, опережая на два очка алматинский "Кайрат" и на четыре очка "Ордабасы" из Шымкента, которым сегодня предстоит провести очную встречу.