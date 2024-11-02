Казахстанского бойца Олжабая уволили из Российской лиги

Фото: instagram.com/bagdos_olzhabai/

Багдос Олжабай уволен из Лиги АСА за неявку на церемонию взвешивания и последующий отказ выходить на бой без подтвержденной уважительной причины, - сказал Магомед Бибулатов.

Он отметил, что это не единичный случай, когда Багдос срывает поединки.

Такое поведение в нашей Лиге недопустимо. Уважайте своего соперника, организацию и свой труд, - резюмировал он.

Между тем ранее Багдос Олжабай сообщил в своем instagram-аккаунте о проблемах со здоровьем при весогонке, что он немного сбросил вес. Он также извинился перед лигой и оппонентом и пообещал больше не совершать таких ошибок.

Ранее планировалось, что казахстансий спортсмен выступит на турнире ACA 181 в Санкт-Петербурге 2 ноября. Его соперником в рамках полулегкого дивизиона должен был стать россиянин Рустам Керимов.