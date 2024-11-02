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02.11.2024, 18:07

"Унижает человеческое достоинство": учителя в Атырау борются против своего руководства

Новости Казахстана 0 414

Более сорока учителей школы №8 в Атырау написали коллективную жалобу на недавно назначенного директора – Алию Курмангалиевну. Все они, а также некоторые родители, требуют отозвать с должности новогоруководителя школы за неэтичное поведение, передаёт Ulysmedia.kz со ссылкой на azh.kz.

Фото: azh.kz
Фото: azh.kz

Подробности

Педагоги говорят, что новый директор систематически нарушает нормы педагогической этики и трудового законодательства. Сотрудники школы утверждают, что Курмангалиевна унижает их человеческое достоинство, зачастую на глазах учеников.

Коллектив отметил, что больше всего от нападок директора страдают молодые сотрудники. Инициатором коллективной жалобы стала учитель истории Наркез Сансызбай.

Меня она оскорбила самым, я бы сказала, похабным способом. Она предложила учителям физкультуры, а они мужчины, к слову, сводить меня в кафе вечером. По ее мнению, мужское внимание сделало бы меня добрее и сговорчивей с руководителем. С тех пор как я заметила несправедливость и грубость по отношению ко мне и моим коллегам, я стала записывать аудио и видео на всех собраниях с участием директора. У меня хранится много фактов её неэтичного поведения, я собирала подписи учителей и поэтому именно я являюсь персоной нон грата, - говорит 23-летняя Наркез Мараловна.  

"Ликвидировать детей"

Кроме того, педагоги сообщили, что директор требовала "ликвидировать" детей с плохой успеваемостью, чтобы они не портили рейтинг школы.

Как именно от них нужно избавляться, поясню: предложить перейти в другую школу или путем завышения оценок. Сама директор преподает в школе предмет информатики, и все её ученики имеют высшие баллы. Это можно без труда проверить, - говорит одна из учителей школы №8.

Недовольства выразили и родители, чьи дети обучаются в школе №8. По их словам, руководитель школы называла учеников "баранами". Сама же Алия Курмангалиевна сообщила журналистам, что стала жертвой "буллинга".

Корреспондент Ulysmedia обратился в профильное министерство за официальным комментарием.

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