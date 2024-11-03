Правила отбора претендентов на стипендию “Болашак“ могут изменить в Казахстане

Правила отбора претендентов на международную стипендию "Болашак" могут изменить. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале "Открытые НПА", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Согласно новой редакции Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак", предлагается ввести понятие "государственные служащие".
Вводится категория "государственные служащие" в целях подготовки высококвалифицированных кадров для государственного аппарата с учетом кадровой ситуации в государственных органах Республики Казахстан, - сказано в документе.
Претенденты на получение степени магистра на момент подачи документов для участия в конкурсе должны быть действующими госслужащими с общим стажем не менее 2 лет, включая последние 12 месяцев. Исключение составят политические государственные служащие.
Кроме этого, в правилах отбора претендентов появится определение комиссии по рассмотрению обращений обладателей международной стипендии "Болашак". По данным разработчиков, определение данного консультативно-совещательного органа как части Республиканской комиссии при рабочем органе необходимо для обеспечения прозрачности процедур и регламентации процесса принятия решений по вопросам возмещения расходов и других обращений стипендиатов.
Четкое описание Комиссии позволит избежать неоднозначных трактовок и упростить административные процедуры, связанные с выполнением постановления.
Также в документе появилось новое направление - Split PhD – модель программы докторантуры, позволяющая осуществлять исследования на базе двух партнерских вузов: в организации высшего и (или) послевузовского образования Казахстана и в зарубежном вузе-партнере.
Согласно новым правилам, претенденты на получение стипендии "Болашак" будут писать мотивационное письмо при подаче заявки. По словам разработчиков, письмо необходимо для более объективной оценки кандидатов на основании их профессиональных и академических целей, что помогает Республиканской комиссии принимать более взвешенные и обоснованные решения. В письме должны быть прописаны ключевые аспекты: описание выбранного вуза и его преимуществ, а также причины необходимости стипендии.
Вместе с тем проектом предлагается внедрение обновленного механизма конкурсного отбора, включающего три последовательных этапа, каждый из которых будет иметь свой удельный вес. К следующему этапу будут допущены претенденты, набравшие баллы выше установленного среднего уровня. В целях реализации этого механизма разработана система ранжирования конкурсного отбора по каждой категории программ: "самостоятельно поступившие", "квотная категория" и "стажировка".
Данный механизм разработан в целях отсеивания менее подготовленных участников уже на начальном этапе, что позволяет сосредоточить ресурсы на более квалифицированных и мотивированных претендентах, а также помогает сделать процесс отбора более прозрачным и четким, - говорится в пояснении.
Претенденты, которым Республиканская комиссия отказала в присуждении стипендии "Болашак" в этом году, смогут подать заявку повторно. Сейчас они не допускаются к повторному участию в конкурсе текущего года. Эту норму хотят исключить из документа.
Проект постановления будет находиться на обсуждении до 15 ноября. С его полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
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