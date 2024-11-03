Правила отбора претендентов на стипендию “Болашак“ могут изменить в Казахстане

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Согласно новой редакции Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак", предлагается ввести понятие "государственные служащие".

Вводится категория "государственные служащие" в целях подготовки высококвалифицированных кадров для государственного аппарата с учетом кадровой ситуации в государственных органах Республики Казахстан, - сказано в документе.

Претенденты на получение степени магистра на момент подачи документов для участия в конкурсе должны быть действующими госслужащими с общим стажем не менее 2 лет, включая последние 12 месяцев. Исключение составят политические государственные служащие.

Кроме этого, в правилах отбора претендентов появится определение комиссии по рассмотрению обращений обладателей международной стипендии "Болашак". По данным разработчиков, определение данного консультативно-совещательного органа как части Республиканской комиссии при рабочем органе необходимо для обеспечения прозрачности процедур и регламентации процесса принятия решений по вопросам возмещения расходов и других обращений стипендиатов.

Четкое описание Комиссии позволит избежать неоднозначных трактовок и упростить административные процедуры, связанные с выполнением постановления.

Также в документе появилось новое направление - Split PhD – модель программы докторантуры, позволяющая осуществлять исследования на базе двух партнерских вузов: в организации высшего и (или) послевузовского образования Казахстана и в зарубежном вузе-партнере.

Согласно новым правилам, претенденты на получение стипендии "Болашак" будут писать мотивационное письмо при подаче заявки. По словам разработчиков, письмо необходимо для более объективной оценки кандидатов на основании их профессиональных и академических целей, что помогает Республиканской комиссии принимать более взвешенные и обоснованные решения. В письме должны быть прописаны ключевые аспекты: описание выбранного вуза и его преимуществ, а также причины необходимости стипендии.

Вместе с тем проектом предлагается внедрение обновленного механизма конкурсного отбора, включающего три последовательных этапа, каждый из которых будет иметь свой удельный вес. К следующему этапу будут допущены претенденты, набравшие баллы выше установленного среднего уровня. В целях реализации этого механизма разработана система ранжирования конкурсного отбора по каждой категории программ: "самостоятельно поступившие", "квотная категория" и "стажировка".

Данный механизм разработан в целях отсеивания менее подготовленных участников уже на начальном этапе, что позволяет сосредоточить ресурсы на более квалифицированных и мотивированных претендентах, а также помогает сделать процесс отбора более прозрачным и четким, - говорится в пояснении.

Претенденты, которым Республиканская комиссия отказала в присуждении стипендии "Болашак" в этом году, смогут подать заявку повторно. Сейчас они не допускаются к повторному участию в конкурсе текущего года. Эту норму хотят исключить из документа.

Проект постановления будет находиться на обсуждении до 15 ноября. С его полным текстом можно ознакомиться по ссылке.