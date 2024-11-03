18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.11
530.09
5.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
02.11.2024, 21:33

Ищут пути экономии там, где люди наименее способны возразить – мажилисмен об обсуждении изменений пенсионной системы

Новости Казахстана 0 427

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов высказался об обсуждении изменений пенсионной системы, передает Информбюро.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Министерстве труда и социальной защиты населения накануне сказали, что готовы рассмотреть возможность раннего выхода казахстанцев на пенсию. Но при условии, что некоторые граждане будут продолжать работать без выплат из пенсионного фонда. 
Мажилисмен отметил, что это вызвало волну беспокойства в обществе.

Идея выглядит как попытка решить проблему госрасходов за счёт одной из самых уязвимых групп населения, вместо того, чтобы искать более справедливые способы оптимизации бюджета. Многие пенсионеры и так получают минимальные выплаты, которых недостаточно для достойной жизни. Теперь даже этот скромный доход оказался под вопросом. Складывается впечатление, что ищут пути экономии там, где люди наименее способны возразить. Сначала были предложения сократить финансирование лечения онкобольных, затем – на хосписы и поддержку тяжелобольных, а теперь – на работающих пенсионеров, - написал депутат в Telegram.

Большинство пенсионеров, отметил он, продолжают работать не по желанию, а по необходимости – их доходов не хватает на базовые нужды.
Народный избранник подчеркнул, что никаких подобных инициатив нет и изменений в законодательстве не готовится, это лишь вынесенное на обсуждение мнение.

Тем не менее, считаю, что сама идея противоречит принципам конституционности и справедливости, и у граждан не должно быть оснований для беспокойства. Хотелось бы, чтобы коллеги выражались более взвешенно по столь чувствительным вопросам, чтобы избегать недопонимания и излишней тревоги в обществе, - заключил Аймагамбетов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...