Ищут пути экономии там, где люди наименее способны возразить – мажилисмен об обсуждении изменений пенсионной системы

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В Министерстве труда и социальной защиты населения накануне сказали, что готовы рассмотреть возможность раннего выхода казахстанцев на пенсию. Но при условии, что некоторые граждане будут продолжать работать без выплат из пенсионного фонда.

Мажилисмен отметил, что это вызвало волну беспокойства в обществе.

Идея выглядит как попытка решить проблему госрасходов за счёт одной из самых уязвимых групп населения, вместо того, чтобы искать более справедливые способы оптимизации бюджета. Многие пенсионеры и так получают минимальные выплаты, которых недостаточно для достойной жизни. Теперь даже этот скромный доход оказался под вопросом. Складывается впечатление, что ищут пути экономии там, где люди наименее способны возразить. Сначала были предложения сократить финансирование лечения онкобольных, затем – на хосписы и поддержку тяжелобольных, а теперь – на работающих пенсионеров, - написал депутат в Telegram.

Большинство пенсионеров, отметил он, продолжают работать не по желанию, а по необходимости – их доходов не хватает на базовые нужды.

Народный избранник подчеркнул, что никаких подобных инициатив нет и изменений в законодательстве не готовится, это лишь вынесенное на обсуждение мнение.