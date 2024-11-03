Задержан бывший начальник следственного управления ДП Карагандинской области

Задержан и водворен в изолятор бывший начальник следственного управления департамента полиции Карагандинской области Рустам Кулькеев, который числился в розыске с 1 декабря 2023 года, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Telegram-канал Патриот .

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Он не прятался с чужим паспортом на Канарах. Он просто жил дома по месту своей прописки в Караганде. Там его и задержали сотрудники Антикоррупционной службы. Наверное, не зря говорят: если хочешь что-то надежно спрятать – спрячь это на видном месте. То есть – спрячься по месту своей официальной прописки, - сообщает Telegram-канал.

Кулькеев подозревается в краже оборудования для майнинга. Это оборудование было изъято в рамках уголовного дела. Но оно отправилось не в камеру хранения вещдоков, а ушло «налево» - майнинговое оборудование Кулькеев забрал себе.

В отношении Кулькеева расследуется уголовное дело по статье 188 часть 4 «кража» и по статье 361 УК «Злоупотребление должностными полномочиями».

Сообщение о его розыске было опубликовано на сайте органов правовой статистики и специальных учетов генеральной прокуратуры. В розыске он числится с 1 декабря 2023 года.