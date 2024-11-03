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03.11.2024, 10:07

Сертификаты на косметику, дрова и ржавые ВАЗы: что продают на аукционе казахстанские госорганы

Новости Казахстана 0 355

Ржавые авто без колес, сертификаты в магазин косметики, бывшие скорые-уазики и многое другое. «Голос народа» собрал самые интересные лоты, стартующие в ноябре на электронной торговой площадке.

Коллаж: Голос народа
Коллаж: Голос народа

Управление финансов Павлодарской области выставило на аукцион железный хлам. Судя по виду автомобилей ВАЗ, иначе это никак не назовешь. Ведомство распродает сразу несколько десятков машин, которые ранее эксплуатировались полицейскими. Учитывая ржавые детали авто и отсутствие многих деталей, транспортом уже давно никто не пользовался и непонятно, почему их решили распродать, а не просто утилизировать.

У всех автомобилей отсутствуют колеса и стекла, у многих – капоты, багажники, двигатели. Аукцион проводится на понижение цены, а стартовые цены начинаются с 300 тысяч и достигают 1,8 млн тенге.

От служебных автомобилей избавляются не только полицейские, но и врачи. Городская поликлиника в Актобе выставила на продажу скорые-уазики. Аукцион так же проводится на понижение цены. Стартовая стоимость варьируется от 3 до 6,5 млн тенге. У этих авто хотя бы есть колеса и стекла.

Автохлама на госреестре оказалось достаточно. К примеру, вот такую машину, явно не на ходу, продает госучреждение в Туркестанской области. Стартовая цена - 4 702 320, минимальная – 1 тенге. Аукцион проводится на понижение цены.

Подарочные сертификаты с суммарным номиналом 50 тысяч тенге в магазин косметики «Code De Vie» продает департамент госимущества и приватизации города Астаны. Как вы поняли, сертификат у кого-то конфисковали. Стартовая цена – 40 тысяч тенге, но аукцион проводится на повышение цены. К слову, товар является конфискованным.

Сразу четыре конфискованных смартфона распродают в Петропавловске. При этом «продавцом» в лице департамента госимущества и приватизации СКО даже не установлено работают телефоны или нет.

Тем временем в ВКО у кого-то конфисковали дрова. 6,5 кубов древесины тополя продает отдел экономики Зайсанского района. Стартовая цена 312 тысяч, а минимальная – 1 тенге.

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