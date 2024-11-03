Полный запрет кальянов: в Минздраве сообщили подробности

Могут ли в Казахстане ввести полный запрет на продажу и курение кальянов, рассказали в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как сообщили в Минздраве в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, сегодня обсуждается вопрос запрета на реализацию кальяна в общественных местах.

В связи с повсеместным потреблением кальянов возникла необходимость усиления регулирования. Вопрос по усилению регулирования табака для кальяна, кальянной смеси (как продажи, так и потребления), а также профилактических мер по снижению их потребления находится на этапе обсуждения, - говорится в ответе министерства.

В Казахстане курение кальянов в общественных местах запрещено законом. Однако их реализация пока не запрещена. То есть заведения могут продавать кальяны, которые нельзя курить где-либо, кроме частного жилья.

Согласно действующему законодательству, необходимо проведение анализа регуляторного воздействия (АРВ). Проект вводимой нормы в законодательство, определение государственного органа по регулированию, необходимость изменения размеров штрафа будут рассмотрены в рамках АРВ. После завершения разработки АРВ будут проведены общественные слушания с участием представителей бизнес-сообщества, - добавили в Минздраве.

Напомним: весной Минздрав уже заявлял, что обсуждает вопрос полного запрета кальянов в Казахстане. По мнению представителей министерства, казахстанцы не соблюдают закон, запрещающий курение кальянов из-за недостаточно высоких штрафов.