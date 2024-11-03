Грузовые вагоны сошли с рельсов в Карагандинской области

Три грузовых вагона сошли с рельсов в Карагандинской области, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Фото: пресс-служба КТЖ

Происшествие случилось 3 ноября ночью в 3.45.

На частном подъездном пути АО “Шубарколь Комир” станции Шубарколь произошел сход с рельсов 3 грузовых вагонов. Составом управляла локомотивная бригада частной компании. Локомотив принадлежит частному перевозчику, - сообщили в пресс-службе АО “НК “Қазақстан темір жолы”.

Отмечается, что событие не повлияло на движение других поездов.