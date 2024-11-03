Открываю двери без ключа: сотрудники КНБ стали звёздами соцсетей

Брутальный видеоролик под завирусившийся хит "Ирины Кайратовны" опубликовал в своих социальных сетях Комитет национальной безопасности страны, передаёт BaigeNews.kz .

Фото: кадр из видео

На кадрах видны люди в форме с оружием, захватывающие опасных преступников на земле, на суше и на воде. Также показано, как тренируются сотрудники силовых структур, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме.

Комментаторы в соцсетях оценили клип.

Песня — в точку, - отмечают казахстанцы.