В Казахстане скоро будет некому тушить пожары: обещанная зарплата огнеборцев не выросла

Казахстане пожарные играют ключевую роль в обеспечении безопасности населения, но, к сожалению, их зарплаты часто не отражают важность их работы. Несмотря на риски и физическую нагрузку, с которыми они сталкиваются ежедневно, многие пожарные получают достаточно низкое вознаграждение за свои усилия. «Голос народа» узнал, что с прошлого года жалованье пожарных не увеличивалось. Хотя министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов обещал его поэтапно повышать.

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Напомним, что в феврале 2024 года министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на брифинге в правительстве сообщил журналистам, что зарплаты пожарных Казахстана будут постепенно увеличиваться.

При этом он уверял, что и без того с 1 января 2023 года их зарплата немного выросла. Тогда он озвучил, что, к примеру оклад сержанта пожарной охраны составляет 180 тысяч тенге.

Я признаю, что этого мало. Этот вопрос находится на контроле министерства. Мы предпринимаем шаги по увеличению зарплаты. В Казахстане 18 тысяч пожарных. Их зарплаты не могут быть одновременно увеличены. Будем делать это постепенно, - заявлял тогда Чингис Аринов.

Прошел год. Казахстан в 2024 году пережил крупные пожарные. Совсем недавно в начале октября в Каркаралинском районе загорелась степь. По сообщению МЧС Казахстана, площадь возгорания в регионе превысила 35 тысяч гектаров. Во время борьбы с огнем погиб 33-летний спасатель Хали Хайрат, еще несколько человек пострадали. Кроме того, в шести районах Акмолинской области горели сухая трава и камыш — почти 33 тысячи гектаров, в Костанайском регионе горел сухостой. Пожарный погиб в городе Кульсары Aтырауской области во время проведения аварийно-спасательных работ по откачке воды. Ежедневно пожарные спасают сотни домов казахстанцев рискуя своей жизнью. Однако в этом году заработная плата огнеборцев не выросла ни на тиын.

В 2024 году зарплата пожарных не увеличивалась. Вместе с тем повышение заработной платы пожарных осуществлено с 1 января 2023 года: 1) повышение должностного оклада пожарных от 50% до 60%; 2) надбавка за постоянную готовность к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации в размере 10% от должностного оклада сотрудникам служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ, - попытались оправдаться в ведомстве.

В МЧС нам дополнительно сообщили, что только в 2026 году ожидается повышение заработной платы пожарным от 2% до 20%.

Отметим, что на сегодняшний день в государственной противопожарной службе трудятся порядка 18 тысяч пожарных. Ежесуточно на боевое дежурство заступают порядка 3 тысяч пожарных, которые выезжают на проведение аварийно-спасательных работ, тушение пожаров. Однако в 2024 году всех этих героев не удостоили повышением зарплаты.

Ни для кого не секрет, что проблема недостаточного финансирования и низкой заработной платы также сказывается на мотивации сотрудников. Многие пожарные вынуждены искать подработку, чтобы обеспечить свои семьи. По вечерам они таксуют.

Общество должно осознавать ценность работы пожарных и поддерживать инициативы, направленные на повышение их зарплат и улучшение условий труда. Сложившаяся ситуация кричит о том, что инвестиции в эту сферу просто необходимы. Ведь речь идет о безопасности каждого казахстанца.