Рабочий сорвался с высоты на стройке завода в Карагандинской области

Мужчина сорвался с высоты и погиб на территории строящегося завода в Карагандинской области. Трагедия случилась 3 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Предположительно погибший был сотрудником подрядной фирмы и занимался проведением монтажно-сварочных работ. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
По факту несчастного случая на строящимся заводе начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК: "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.
Назначены необходимые экспертизы, обстоятельства случившегося выясняются.
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