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03.11.2024, 18:18

Смертельное ДТП за рулем чужого авто: кто должен нести ответственность

Новости Казахстана 0 395

Депутат мажилиса Мурат Абенов попытался объяснить, должен ли владелец автомобиля нести ответственность, если человек, которому он передал транспортное средство, попал в аварию, передаёт Ulysmedia.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Подробности

Депутат отметил, что в последние дни эта тема часто обсуждается в казахстанском обществе. 

Мажилисмен попытался ответить на вопрос, сославшись на "базовые позиции", основанные на постановлении Верховного Суда РК "О некоторых вопросах применения судами Республики законодательства по возмещению вреда, причиненного здоровью”.

Взгляд закона 

Абенов пояснил, что лица, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный этим самым источником повышенной опасности. 

Под владельцем источника повышенной опасности, как утверждает депутат, следует понимать лицо, которое осуществляет эксплуатацию источника повышенной опасности в силу принадлежащего ему права собственности.

Ответственность за вред, причиненный действием источника повышенной опасности наступает как при целенаправленном их использовании, так и при самопроизвольном проявлении их вредоносных свойств (например, в случае причинения вреда вследствие самопроизвольного движения автомобиля), - добавил он.

Депутат подытожил, что проще говоря – при подобных трагедиях ответственность несет фактический владелец источника повышенной опасности, если он не оформил документально передачу того или иного средства во владение другому лицу.

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