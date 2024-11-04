"В панике обратился к прохожим": внезапный приступ случился у 3-летней девочки в Туркестане

У трехлетней девочки в Туркестане внезапно произошел судорожный приступ прямо на улице. На помощь к родителям пришли гвардейцы, оказавшие первую помощь, пишет NUR.KZ со ссылкой на Нацгвардию МВД РК.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД

Приступ застал ребенка прямо в автомобиле. Инцидент произошел 1 ноября около 14:00 в Туркестане.

Из автомобиля выбежал мужчина с маленькой девочкой на руках и в панике обратился за помощью к прохожим. Не раздумывая, на помощь пришли гвардейцы, находившиеся неподалеку, - рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

Один из гвардейцев начал оказывать первую помощь. Второй в это время вызывал "скорую". Состояние девочки стабилизировалось до прибытия врачей.

Семья ребенка поблагодарила их за помощь. Позже они пришли лично в батальон, чтобы вновь увидеться с солдатами.